美媒批川普未能幫助台灣 屈服於中國之下

美國總統川普在上台前，向總統蔡英文通電話，引起國際關注。但美國媒體認為，川普在幫助台灣的問題上失能，屈服於中國政府。（美聯社資料照）

2018-09-14 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在上台前，與總統蔡英文通電話，引起國際關注。但有美國媒體認為，川普在幫助台灣的問題上失能，屈服於中國政府。

《華爾街日報》最近撰寫一篇名為「未能幫助台灣，當北京抗議美國對台北幫助時，川普向北京屈服」的評論，文中指出，近日美國國務院召回與台灣斷交的3國使節，引發中國政府的不滿，但川普卻沒有做出更多對台灣的幫助，選擇屈服於中國之下。

文中提到，美國在台協會（AIT）內湖新館在6月落成典禮時，美國友台派議員要求派出部長級官員出席儀式，但卻在北京抗議後，川普改派國務院教育與文化事務助理國務卿出席。上個月，美國國會通過了國防授權法案，鼓勵向台灣軍售、雙方聯合訓練和演習，以及3月份在國會通過的「台灣旅遊法」，敦促各級政府交流，美國高級官員訪問台灣。

《華爾街日報》認為，雖然這些幫助台灣的法案在國會通過，但川普政府未能跟進，歐巴馬政府留下的親中派官員成為障礙，特別是國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton），她在上個月退休，而預期接替她的是退休將領史迪威（David Stilwell），史迪威預計將會更傾台。但主要的問題是仍在川普身上，他相信能夠藉此吸引中國國家主席習近平，幫助像北韓和貿易等重要的議題。