北市百歲人瑞贈禮 姚文智批小氣：至少要發8888元

民進黨台北市長參選人姚文智13日出席「圓環邊的下午茶，姚文智與鄰有約」座談會，提出公辦都更等政見並與里民互動。（記者簡榮豐攝）

2018-09-13 19:22

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天召開大同區圓環邊市政座談會，邀請市民針對未來發展願景交換意見，姚文智表示，市府目前給百歲人瑞的禮物只有800元、8吋小蛋糕和沒含框的中堂，實在太小氣，他認為100歲以上至少發放8888元禮金加大蛋糕。

座談會中不少老人對姚文智抱怨領不到敬老年金，更有名阿嬤對姚文智說：「當選後要給敬老年金哦，我第一次要領卻沒領到。」姚文智當場允諾，並表示敬老津貼在所有年金改革未完成前，讓老人自由支用的一個補貼，應該要恢復。

姚文智受訪表示，日前在市場拜票時曾遇到一名百歲人瑞，他說雖然收到市府的生日賀禮，卻只收到一幅沒含框的中堂、800元和8吋小蛋糕，感到有點失望。姚文智認為，100歲以上的人瑞可發放8888元禮金加大蛋糕、加框中堂，替老人家歡喜祝賀。

有名里長無奈表示，她的鄰里有兩名百歲人瑞，今年收到市府請她轉送的禮金，一拿到她都傻眼了，只有800元禮卷，重點還不是現金，害她很不好意思去拿給老人家，過去柯上任前，她記得有金戒指與千元紅包。

至於90歲以上的長輩是否也會給賀禮？姚文智說，可以討論送什麼賀禮，面對高齡化社會，政府應要努力關心老人，並給老人溫暖。

現場民眾希望姚文智多介紹一點悠遊卡政策，姚文智指出，若他當市長，將強化悠遊卡智慧功能，像是將悠遊卡存在手機裡作為電子錢包，方便更多人使用。

媒體也問到促轉會前副主委張天欽爭議是否會成為政治漩渦，姚文智說，在野黨難免借題發揮，但相信選民會有判斷，不過張天欽確實做了不適當行為，促轉會也必須要有所調整。