每天出門前必做這個動作…廣播人謝美英形象短片滿滿洋蔥

謝美英上班前一定要看看父母親，親吻臉頰再出門。（謝美英提供）

2018-09-13 18:33

〔記者李容萍／桃園報導〕下屆桃園市中壢選區的市議員選舉參選大爆炸，應選11人，有21人登記，從事廣播工作超過20年的參選人謝美英推出第一支形象影音短片，描述她20年如一日的工作和生活重心，近日甫PO上臉書「美英online」粉絲團後，吸引許多人留言說，「短片拍的很有洋蔥」。

謝美英說，她每天一大早就到錄音間，而且上午8點前一定到公司，做完讀報節目才是一天的開始，除了公司的行政工作，還要外出採訪新聞、主持現場活動，傍晚回公司成為另一個頻的DJ，播放經典歌曲陪伴大家下班，雖然忙碌，但也累積寶貴的社會觀察經驗。

熟悉謝美英的朋友都知道，她每天上班出門前，一定探視年邁父母，即使早出晚歸，對父母的噓寒問暖數十年如一日不曾間斷。去年父親失智、母親臥床，她不喊累一樣打起精神，上班前一定要看看兩老、親吻臉頰再出門，影片中她輕輕親著父親臉頰，出門到電台上班，真實呈現父女每天的親情流露畫面。

謝美英說，在這支影片中，她與父親一同亮相，父親雖已失智，但在他心中，自己還是一個好孩子，每當夜深人靜重複看著影片，望著熟睡的父親，她心中有無限激動，畢竟身為中生代，家庭責任是首要之務，生活再忙再累，為了上一代、下一代唯有打拚再打拚，對於許多民眾對藍綠內耗、監督市政建設的角色不到位，期待選舉有新人出線，也是她參選的主要動機。