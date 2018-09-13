政治受難家屬痛批國民黨 促轉會檢討對象沒資格說三道四

台灣二二八關懷總會理事長潘信行說，國民黨是要被促轉會檢討、追究責任的對象，有什麼資格對促轉會說三道四！（資料照）

2018-09-13 17:09

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨立院黨團今天大動作舉行記者會，斥責民進黨政府意圖以國家機器操弄選舉，要求包括現任促進轉型正義委員會委員、正副研究員即刻全體請辭，行政院重新任命促轉會委員，在未重新改組之前，促轉會暫時停止運作。不過，二二八受難者家屬與白色恐怖政治受難者今天下午則力挺促轉會繼續運作，儘速追查二二八與白色恐怖事件的歷史真相，追究當年國民黨政權的責任。

台灣二二八關懷總會理事長潘信行接受本報訪問時痛批國民黨，他說，「國民黨是要被促轉會檢討、追究責任的對象，有什麼資格對促轉會說三道四，干涉促轉會的運作、要求其解散？」當年戒嚴時期，違反人權、不正義的是國民黨，現在反過來要求促轉會委員、正副研究員全體請辭，要干涉促轉會的運作，「這是什麼邏輯？」

促轉會副主委張天欽昨天被踢爆「打侯」，兩度在會議中點名國民黨新北市長參選人侯友宜是轉型正義最惡劣的例子，還說「這個如果沒有操作，很可惜」；事發後，他閃電向促轉會主委黃煌雄口頭請辭獲准以示負責，國民黨團今天上午繼續砲口對準促轉會，要求行政院重新任命促轉會委員，在未重新改組之前，促轉會暫時停止運作。

據悉，促轉會已定調張天欽事件是單一事件，因此促轉會目前無意暫停運作，並無促轉會委員總辭、政院重新任命的問題。行政院也對促轉會委員重新任命持保留態度。

政治受難者劉辰旦接受本報訪問時說，促轉會應加速調查白色恐怖時期與二二八事件的歷史真相，追究當年加害的政黨即國民黨的責任，他反批國民黨要求促轉會停止運作的動機，是要阻止白色恐怖等歷史真相的調查。

「當年有幾萬個政治犯是誰造成的，國民黨為何不檢討？」劉辰旦不解地說，國民黨當年迫害政治犯，造成的罪惡有多大，不去檢討這件事，如今反而檢討張天欽這個單一的個案。

劉辰旦強調，轉型正義無關選舉，但侯友宜在當年鄭南榕事件所扮演的角色，還是應該說清楚。