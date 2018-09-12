柯市府自打臉！ 將恢復軍公教非法定優惠票

2018-09-12 20:33

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲推「加強照護關懷退休人員推動方案」，除釋出5萬人次機會，讓退休軍公教「兼職打工」，台北市人事處今赴議會民進黨團報告方案，也坦言還要給予退休人員優惠或免費使用市府所轄48處場館、運動中心、游泳池。但柯文哲2016年已宣布取消市府各場館軍公教半價優惠等非法定補助，如今無疑自打臉。

副市長鄧家基、人事處今中午赴議會民進黨團報告「加強照護關懷退休人員方案」，並指北市場館設施將提供退休人員優惠免費措施，針對市府自營的場館，將函告統一規範票價優惠措施，例如士林官邸正館、天母網球場、景美游泳池；由廠商經營的運動中心等場館等，一樣納入票價優惠或免費。人事處說，難以評估政策何時上路，要看各界反應。

北市議員梁文傑表示，民進黨議員早於前市長郝龍斌時代質疑，市府各場館諸如北美館、市立動物園、運動中心、公辦游泳池等，還存有軍公教半價或全票優惠，是於法無據，因「兒少法」、「老人福利法」等現有法令僅給予兒童、65歲以上長者優惠；而柯文哲2年前也照民進黨建議取消優惠，如今柯又恢復政策，是很奇怪的事情。

人事處坦言，這是屬於非法定補助的社會福利，但基於照顧退休人員，給予優惠。65歲以上退休公務員約有4萬餘人，本來就可依「老人福利法」獲得半價優惠，未來可獲新優惠或免費；另有1萬6386位55至65歲的退休人員，一樣享新優惠或免費。至於優惠票由運動中心委外經營廠商或市府吸收？則待進一步討論。

議會民進黨團總召李慶鋒則說，柯文哲過去常批評重陽敬老禮金是「非法定福利、依法無據」，市府可以再討論一下是否要推給退休人員非法定場館優惠，還是要推此政策打臉市長。

另外，「加強照護關懷退休人員推動方案」也規劃，位於信義計畫區的台北市政府大樓，其地下1樓員工餐廳、便利商店給予價差折扣；人事處表示，折扣將由便利商店吸收。