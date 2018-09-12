桃市衛生局護理師甄選以面試決定 陳學聖質疑黑箱作業

桃市衛生局護理師甄選以面試決定，陳學聖（左）、梁為超（右）質疑黑箱作業。（記者李容萍攝）

2018-09-12 15:28

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府衛生局7月5日及9月19日分別辦理護理師的徵才，但兩次徵才沒有筆試全以面試甄選，國民黨桃園市長參選人陳學聖、市議員梁為超今天召開「黑箱作業=鄭文燦模式？」記者會，認為這完全違背公務人員資格考作業程序，舉才程序讓人質疑其中有人為操控，已接獲多名報名護理師的投訴。

陳學聖指出，各地方政府招考公職護士、醫療院所招考護士、大專院校招考學校護理人員都要筆試，以「新北市政府衛生局各區衛生所公職護理師甄選公告」為例，除有公開徵選公告並明列資格審查，光甄選程序就包含，合於初審條件者名單公告；初試（筆試 50％）及筆試內容公告；公佈筆試通過名單；複試（面試 50％）及公布複試通過名單等九大步驟。但桃園市連公告也沒有，參照市府上次的徵才簡章，桃園市的徵選方式只有「面試： 100％」一個項目，粗糙至極。

陳學聖強調，面試是相當主觀的甄選方式，單憑評選委員的喜好，就可以通過甄選錄取，人員的專業度完全取決於評選委員，如果評選委員稍有偏頗，或有人為操縱，招考的公平性必定受質疑，而如此違背正常程序的公職人員招考方式，也等同侮辱公職護理師的專業性。

梁為超也說，今年5月桃園市環保局招考清潔隊員，就有考生上網抱怨「筆試滿分無用，進不了第二階段」，引發「考試是形式、關係比較重要」、「加70萬元應該口試才有效」等的批評聲浪，為何這次公職護理師徵才會跟往年甄選考試規則不同，啟人疑竇，是否因為選舉或是為特定人士大開方便之門。

對此，衛生局表示，這次護理師甄選完全依照相關規定辦理，而外補公開甄選可採書面審查、筆試、口試或多元方式進行，此次甄選採外補方式進行，考量公共衛生業務日益繁雜，以口試及書面審查進行，將實務臨床工作納入甄選審查條件。預估缺4名，為使人力能即時投入各衛生所公衛護理工作，須具備大學以上，並具有至少護理相關工作經驗3年以上（並含教學醫院臨床護理工作1年以上）的學經歷，甄選過程均合法。

至於相關「甄選簡章」或「甄選公告」均於8月15日至20日公開於市府、衛生局及行政院人事行政總處的網站，並在公告期間結束，公告平台系統即會自動下架。

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