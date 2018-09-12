辦中國居住證按指紋集個資？ 國台辦：這樣做法十分普遍

2018-09-12 12:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦今天舉行例行記者會，發言人安峰山表示，自9月1日發行台灣居民居住證至9月10日，據不完全統計已有2萬2千多人申領。被問到台灣認為居住證是收集台灣居民的個人資料和指紋資訊， 安峰山解釋，在資訊化的時代，這樣的做法十分普遍，大陸居民的身份證也有這樣的要求。

安峰山解釋，台灣居民居住證內置晶片、登記指紋，主要是為證件的便捷使用和防止冒用。在資訊化的時代，這樣的做法十分普遍。這樣一方面，能使台胞能方便地乘坐火車飛機、辦理旅客住宿以及金融業務。另一方面，也可以防範這個證件被別有用心的人冒用。居住證所使用的晶片採用的技術十分先進，可以有效地保護晶片內登載的個人資訊不會被竊取或洩漏。

安峰山表示，持證台胞能享受三項權利、六項基本公共服務和九項便利，享受同等待遇，就是這項政策的意義所在。「無論大陸為台灣同胞做什麼好事，民進黨當局都要刻意歪曲抹黑、限制阻撓，這是民進黨的本性決定的」。

安峰山說，台灣居民居住證便利台胞在大陸學習工作生活的證件，而台胞證是台灣同胞往來大陸的證件。居住證與台胞證是並行不悖的兩個證件，居住證並不取代台胞證。居住證正式啟用後，不會影響台胞證原有的功能，也不會影響台胞此前憑台胞證所享有的權益。