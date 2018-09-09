台中張家銨成立競選總部 林佳龍推「聯合競選」

民進黨第3選區市議員參選人張家銨（右2）今天成立競選總部，市長林佳龍（左2）、夫人廖婉如（左1）、市議員劉淑蘭（右1）同台推薦，林佳龍並希望促成該選區市議員聯合競選。（記者陳建志攝）

2018-09-09 22:55

〔記者陳建志／台中報導〕民進黨台中第3選區市議員參選人張家銨今天和台中市長參選人林佳龍舉行聯合競選總部成立大會，林佳龍並和「牽手」廖婉如同台一起推薦張家銨，廖婉如以「五星級廚師」和「風火水土」稱讚她面面俱到，林佳龍並拋出「聯合競選」策略，力拼該區提名的市議員陳世凱和張家銨雙雙當選。

民進黨第3選區（烏日、大肚、龍井）市議員提名人張家銨，曾任林佳龍服務處的專員，也是林佳龍太太廖婉如的秘書，可說是林佳龍的子弟兵，這次接替市議員劉淑蘭投入此區選戰，今天並成立競選總部。

林佳龍和廖婉如今天難得同台共同推薦，廖婉如稱讚張家銨就像「五星級廚師」，因為選民陳情的案件就像是一條魚，但是每個人的需求不一樣，有的想要清蒸、有的希望油炸，有的則是要煮湯，但只要接到陳情交給家銨，她就會依照需求把它處理妥當。

另外還用「風、火、水、土」來形容張家銨具有活潑、熱情、陽光、順勢而為以及關懷別人，守護台灣價值的不同面向，是個優質的候選人，還送上一棵「希望樹苗」，期許她在地扎根。

林佳龍除肯定張家銨在團隊6年的表現，並說這個選區應選5席，民進黨提名陳世凱、張家銨剛好一男一女，將促成這個選區進行「聯合競選」，期待兩人能合作、展現典範，讓選民看到民進黨的團結，呼籲支持者，「林佳龍1票、張家銨1票、陳世凱也1票」要讓這個選區2席議員全上。

對此，現任市議員陳世凱說：「樂觀其成!」，強調會配合黨部和市長的規劃，讓大家看到團結的民進黨，並讓議員席次極大化，讓市政順利推動；張家銨也說會全力配合。