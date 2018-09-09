北市遇雨大積水 丁守中：不該全推給時雨量

國民黨台北市長參選人丁守中今天表示，認為台北市長柯文哲不應該把所有問題推給時雨量過大，而更應該注重設施維護。（記者簡榮豐攝）

2018-09-09 16:11

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市昨天發生強降雨，導致全市161處發生積淹水情形，國民黨台北市長參選人丁守中今天受訪表示，北市府治水工程延宕，2016年調查設計的雨水下水道拖延2年至2018年才發包施工，連前市長郝龍斌2013、2014年調查設計的雨水下水道也是到2017年才發包；更說很多下水道都有附掛管線纜線卡住非常多垃圾，影響水流，認為台北市長柯文哲不應該把所有問題推給時雨量過大，而更應該注重設施維護。

丁守中說，台北做為三面環河四周靠堤防防洪的盆地地形，城市防洪排水與抽水站才是防洪主力，認為台北防水可以做得更好，只仰賴單靠海棉城市絕對不夠，表示上任後將推動台北區域排水功能大體檢

而柯文哲受訪時稱會積淹水是因為時雨量過大，超過台北市防洪標準每小時77.8毫米才會淹水。但丁守中認為，不應該所有問題都推給時雨量，指出許多管線都附掛纜線影響排水，而發生高壓水柱沖破下水道孔就是因為幹管不通。

丁守中說，平常應該把排水系統清淤、疏通才是重要。但對於外界喊出要下台負責，丁則說，誰有做事、誰沒做事，台灣定期的選舉就是最好的檢驗。

而台北市長選舉進入百日，南投縣立委許淑華為了聲援丁守中，今天帶著小農及2萬份印有丁守中圖像的薑黃茶包，成為另類選舉小物；丁守中表示，接下來將會準備給到競選總部的客人喝，而至於競選總部何時開張，丁說目前都還在裝修，預計10月初開幕。