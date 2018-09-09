侯友宜提4原住民政見 提供創業第一桶金

國民黨新北市長參選人侯友宜今天出席中和區原住民族歲時祭儀活動，並公布4項原住民行動政見。（記者賴筱桐攝）

2018-09-09 13:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天出席中和區原住民族歲時祭儀活動，並公布4項原住民行動政見，包括市長定期召開族群事務會議、推動建立原住民族經濟產業平台、加強培育師資，振興族語發展及廣設原住民老人日間關懷據點。侯友宜表示，未來將透過四種方式，協助延續原住民文化、族語及傳統。

侯友宜指出，族群平等、多元與共融是社會共同的目標，族群發展應有自治權利，未來將定期召開族群事務會議，由市長親自主持，重視原住民的自治權利、文化發展並帶動經濟發展。

侯友宜說，原住民手工藝、文創商品做得很棒，但缺少經濟產業平台與創業基金，未來他將成立原住民天使基金，提供原住民創業第一桶金，讓優良的工藝商品透過電商網路平台或市民廣場展售會等形式，協助原住民行銷產品。

侯友宜談到，原住民族語是文化延續的最重要命脈，也是原住民能否永續發展的關鍵，過去各校成立原住民資源教育中心，未來要加強培訓更多族語老師，教育下一代，希望原住民的小朋友都能夠使用族語。

侯友宜表示，對原住民長輩的關懷及照顧需要市府大力幫忙，未來將廣設原住民老人日間關懷照顧中心，讓長輩走出家門與人互動，活得更健康、快樂，希望他當選市長後，為原住民守護健康生活，讓文化、族語及傳統都能延續下去，「大家一起來」。