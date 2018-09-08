力挺李進勇！蔡英文：民進黨腳踏實地 用改革疼惜台灣人

民進黨百工百業挺改革雲林場今天晚上在虎尾舉行，總統蔡英文請大家支持全國第一勇的「勇伯」雲林縣長李進勇連任成功。（記者黃淑莉攝）

2018-09-08 22:15

〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨輔選列車「百工百業挺改革」今天晚上抵達雲林，黨主席、總統蔡英文及行政院長賴清德都到場，呼籲大家團結支持全國第一勇的「勇伯」雲林縣長李進勇連任，蔡英文強調，民進黨說到做到，腳踏實地，用改革來疼惜台灣的土地、照顧台灣人。

百工百業挺改革雲林場晚上在虎尾國小舉行，吸引上千名各行各業代表參加，活動由一群雲林新住民穿著母國的傳統服飾表演傳統舞蹈開場，行政院長賴清德7點左右入場，台下群眾高喊「賴清德加油、李進勇當選」。

賴清德致詞稱讚李進勇擔任雲林縣長4年「正直顧雲林」，不只顧老人、弱勢、幼兒，對新住民也很關心，且撥亂反正不怕惡勢力、不怕抹黑，有決心、有專業，且有行政能力，雲林農業產值連續3年超過700億全國第一，而且長照、綠能都是全國第一，這樣肯做事、會做事、會持家，又很感心的縣長，不支持他要支持誰，呼籲大家全力支持李進勇連任。

7點50分左右，總統蔡英文進場，現場響起熱烈掌聲，「蔡英文加油」、「李進勇當選」聲不絕於耳。蔡英文說，改革走到一半，在這關鍵時刻，大家擱一次站出來，支持李進勇拚連任。

蔡英文說，李進勇執政的成績，品質有保證，照顧每一位鄉親，前幾週水災第一時間向中央爭取農漁民災損補貼，中秋節將屆他隨時關心文旦採收狀況，讓農民整年心血不會無彩工。

蔡英文說，政府已完成稅改，用減稅來幫年輕人加薪，現也正積極進行能源改革，綠色能源比核能更環保，這是全世界潮流，台灣沒有缺電，電價也沒變貴，國民黨四處說會缺電、會漲，都是唱衰。

蔡英文強調，從減稅到新能源政策，這些成績都證明民進黨說到做到，不像國民黨只會批評跟反對，民進黨腳踏實地，用改革來疼惜台灣土地及台灣人。

最後蔡英文再次拜託大家，讓第一勇的縣長李進勇，4年打基礎，8年一定可以大進步，讓他成功連任，繼續為雲林打拚。