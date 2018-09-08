回應馬「上天有眼」 洪耀福：嘉縣只是脫隊非分裂

2018-09-08 15:26

〔記者王善嬿／嘉市報導〕民進黨今天下午陸續在嘉義市、嘉義縣及雲林縣舉辦「百工百業挺改革大會師」活動，民進黨秘書長洪耀福接受媒體訪問，對年底民進黨的選情持正面樂觀，他說，整體選情已慢慢穩定，如同燒灶，要慢慢燒才會熱；前階段拚改革、建設，現階段中央改革、地方建設有一定成績，轉為選舉布局，把支持者聚攏回來，7月起選代會結束後授旗及百工百業挺改革大會師，選情朝正面發展。

對於嘉市選情，他認為，涂醒哲民調都一直逐漸有起色，表示政績被市民看見，823水災更證明涂市長過去做很多事情，雖然不一定討好，但卻是很實際的事情。

針對前總統馬英九日前幫國民黨嘉縣長參選人吳育仁輔選時提及，「上天有眼，民進黨居然分裂了」一說，洪耀福今回應說，嘉縣只是少數人不跟大家一起往前走，這叫脫隊、並非分裂。

洪耀福分析雲林縣選情說，內部確實有個別的情緒，但那是長期對縣政發展有不同看法，如立委蘇治芬認為某部分應該優先發展，與縣長李進勇的意見不同，這都屬情緒問題，不過現階段重點，應該是不讓雲林的黑金政治復辟，相信黨內同志都會同意，不會因個別情緒影響整體環節，這跟嘉義市不太一樣，「蕭家班」跟國民黨提名嘉市長參選人黃敏惠，是長期因資源爭奪、分配產生長期對立，雲林縣只是對施政順序有不同看法，但大方向仍是知道要團結一致。

對於新北市選情，洪認為，黨提名的新北市長參選人蘇貞昌有很強的論述能力，國民黨參選人侯友宜則變成酸民，酸民進黨、中央政府等呈現負面，久了形勢就會不同，對新北選戰正面看待；澎湖因現在正值觀光旺季，因此避免旺季時造勢，將等暑假結束再舉辦造勢活動。