控假民調真抹黑 林佳龍陣營痛批國民黨「敗壞選風」

林佳龍競選總部副主委張廖萬堅（中）等人指控國民黨利用語音散布不實謠言。（記者廖耀東攝）

2018-09-08 12:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕林佳龍競選團隊今天上午召開記者會，指控國民黨為了勝選，竟於昨天傍晚利用機器人語音，傳播林佳龍賄選，但卻未讓民眾有詢問的機會，根本是最新型態的選舉奧步，而且敗壞選風，請國民黨停止抹黑的選舉，並要求國民黨說明，若是國民黨所為，必須道歉，若不是，要求檢調調查。

盧秀燕團隊：不覺有任何問題

對此，盧秀燕競選團隊回應，國民黨台中市黨部的民調內容很合理，是根據新聞報導，又沒有直接指控，檢調也確實在偵辦，不覺有任何問題，而林佳龍不做虧心事，不怕讓人知道，如果梨山餐會不是賄選又何必怕民調，恐怕「見笑轉生氣，做賊喊抓賊」。

林佳龍競選團隊副主委張廖萬堅與何欣純、律師李宣毅及多名證人今天在林佳龍競選總部召開記者會，指控昨天傍晚時，台中市民接獲一通自稱語音民調，內文為「你好這裡是國民黨語音民調，想請教你知不知道林佳龍後援會舉辦餐會涉嫌賄選，現在檢調單位已經在偵辦？知道請按一、不知道請按二。」但接獲語音的民眾想再回問，電話就掛掉了。

張廖萬堅、何欣純表示，民眾在昨天傍晚都接到此通語言民調，都很錯愕，但想再進一步詢問，電話就掛斷了，根本就假民調之名，行抹黑之實，因為這根本不是民調，就是要散播林佳龍賄選不實消息的意圖。

張廖萬堅表示，大家接到之後，紛紛在群組反映，因為這種作法根本不是民調，純粹是要散布，根本是最新型態的選舉奧步，國民黨敗壞選風，請國民黨停止惡質的選舉手法。

何欣純更強調，這個語音一開頭就是「你好這裡是國民黨語音民調」，請國民黨說明「這是不是你做的」，若是，請國民黨道歉，若不是，請檢調進行調查。

民進黨已在昨晚10點前往地檢署告發，律師李宣毅表示，對手已違反選罷法第104條，意圖使人不當選，請檢調找正確IP、機房及詢問第二類電信業者，找出委託人是誰。

競選團隊也找到4位接到語音民調的民眾來作證，4人都表示接到後很錯愕，還未按及要再詢問，電話就掛掉，根本就是要散布不實消息的用意。

對此，盧秀燕陣營回應，國民黨台中市黨部的民調內容很合理，根據新聞報導，又沒有直接指控，檢調也確實在偵辦，不覺有任何問題，而林佳龍不做虧心事，不怕讓人知道，如果梨山餐會不是賄選又何必怕民調，恐怕做賊喊抓賊。

盧秀燕陣營指出，林佳龍應該像盧秀燕一樣走進市場瞭解基層，不要一昧用行政資源打壓，亂花人民納稅錢，更請林佳龍不要模糊焦點，別想混淆視聽，呼籲檢調積極偵辦，請民進黨不要小看台中市民的智慧。據了解，台中市黨部也會做完民調之後公佈結果。

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