市長召集備戰北農又暫緩... 傳柯P不爽沒掌握資訊氣噗噗

台北市長柯文哲（右）6日列席市議會，議員要求柯文哲表態是否撤換北農總經理吳音寧，柯與兼任北農董事長的副市長陳景峻（左）面露難色；後排中為台北市市場處長許玄謀。（記者廖振輝攝）

2018-09-06 22:46

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員簡舒培日前質詢市府第一果菜批發市場改建為何不採納台北農產運銷公司總經理吳音寧的版本，市府後來緊咬吳音寧都沒開會，未料，產發局長林崇傑改口吳有去，又打了市府一耳光，市長柯文哲震怒下緊急開會討論接下來的「攻防」，知情人士說，原定今天要開記者會反擊，因準備不足而延後。

柯文哲連日受訪被問到吳音寧相關事件都怒氣沖沖地回應，並痛批吳都不來開會。尷尬的是，市議會民進黨團昨爆吳曾出席11次，卻被說成沒去開會，質疑市府說法，林崇傑竟當場改口吳有去開會，並說「若是語氣造成誤解，我鄭重道歉」。

本報獨家報導，柯文哲對產發局、市場處在民進黨團的說法大為震怒，預計要召開「記者會」進行輿論攻防，市長室昨晚緊急通知副市長兼北農董事長陳景峻、工務局副局長楊明祥、市場處處長許玄謀、林崇傑等人早上八時至市長室開會。

被點名參加會議的工務局副局長楊明祥聲稱，工務局對於第一果菜市場改建案態度仍維持持續溝通滾動式修正，也說市長無其他特別指示。另名參加會議的林崇傑出席活動受訪時則不願談早上會議一事，被問到柯是否動怒，僅說「不是這樣的」。

知情人士指出，會議中氣氛緊張，新工處、市場處、產發局頻頻想要解釋，在處理的過程中沒問題，但反而讓柯文哲越來越生氣，認為他身為市長卻無法掌握到完整資訊，而柯文哲原定要在今天就開記者會反擊吳音寧，但因市府準備不及，經過冗長討論，決定不應該再著重在吳音寧出席次數、政治黑幕及選舉上，定調盡速確認市政工作，延後召開記者會時間。

據轉述，下周一加開雙首長會議主要是找吳音寧討論改建案需求，柯盼會議中能有個結果。

對此，吳音寧受訪時則表示將前往開會。