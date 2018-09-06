藍營祭百萬徵求賄選檢舉人 綠營批自打嘴巴、承認抹黑

2018-09-06 11:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨指控林佳龍涉嫌賄選，並懸賞100萬元徵求檢舉人。台中市議會民進黨團6日召開記者會，批評國民黨不管事實真相，不斷跳針式指控，現在卻對外徵求檢舉人，顯示之前的指控毫無證據，過去一週的指控根本是抹黑！

民進黨團總召李天生說，針對國民黨指控，市長林佳龍已多次請新聞局長卓冠廷對外說明真相。國民黨卻從上月29日起「每日一抹黑」，包括在網路大量刊登負面廣告、在立院舉行記者會。自己提不出證據，才要懸賞徵求檢舉證人、找證據，證實這些指控都是抹黑。

黨團表示，盧秀燕宣聲稱無黨產奧援，現在不僅在網路大買抹黑廣告，更拿出來路不明的100萬元，不僅已經超過賄選標準30元，更要提供給法律明定禁止的「不特定人」，難道不是賄選嗎？國民黨自稱黨產已被凍結，卻又拿出100萬元，試問錢從何而來？

黨團說，國民黨本屆台中市議員當選27席，就有3席因賄選被判當選無效，從未聽聞國民黨為此向台中市民道歉，卻反過來傾全黨之力抹黑市長林佳龍賄選，國民黨的指控無憑無據，才會在到現在還在找人物證，並利用獎金擦脂抹粉、掩飾抹黑的事實。

黨團強調，負面選舉與抹黑文化，根本配不上台中人的智慧，國民黨與盧秀燕不思以政見與願景，爭取市民支持，進一步提升台灣的選舉文化，反而自甘墮落向下沉淪，必定會被市民所唾棄，盧秀燕必會被市民留在原地。