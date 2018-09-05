百里侯選舉多處出現違紀登記情形 藍營釋善意鋪退路：「林明溱模式」

2018-09-05 12:52

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨這次直轄市、縣市長選舉有包括桃園市、嘉義市、台東縣等多個地方出現違紀登記參選情形，依照黨規理應開除或撤銷黨籍，但近日有黨內人士釋出善意指出，這些登記參選者仍有退路可走，只要採取當年「林明溱模式」，宣布「競而不選」，還有從輕發落的機會，否則一旦黨中央正式通過開除，將有長達6年時間不得恢復黨籍，無法重披藍袍參選。

所謂「林明溱模式」是指2005年南投縣長選舉時，國民黨提名時任南投市長的李朝卿參選縣長，南投縣議員林明溱違紀登記參選，經黨中央最後努力協調下，已經登記無法撤銷的林明溱對外宣布「競而不選」，國民黨還特別安排林明溱、李朝卿兩人到黨中央與當時的黨主席馬英九，3人共同牽手高舉宣示團結，呼籲選民集中選票給李朝卿，不過最後投票結果林明溱還是得到6271票。

登記參選嘉義市長、桃園市長的嘉義市議長蕭淑麗、前立委楊麗環，日前已被國民黨地方黨部考紀會通過開除黨籍，登記參選台東縣長的前台東縣長鄺麗貞，則由台東縣黨部調查原委中，對於這次選舉違紀參選黨員的考紀案，中央考紀會目前尚未討論何時開會處理，考紀會主委魏平政表示，日後彙整各地考紀會提報案件後，會先請組發會表示意見，再一併安排處理。

黨內人士坦言，雖然蕭淑麗等人「競而不選」的機率不大，但目前仍盼保留一些空間，讓藍營分裂區仍有「林明溱模式」這一條路可走，保留日後再被提名參選公職的機會，如果違紀登記者不願選擇這一條路，黨就只能全面劃清界線。

有關登記前就已退出新竹縣長選舉的立委林為洲，魏平政指出，雖然中央考紀會上月初已通過新竹縣黨部提報開除黨籍，但未送中常會通過，由於當初處分事實如今已有改變，因此中央考紀會在下一次開會時將自為決定變更原處分或撤銷原處分，案件無須再退回地方黨部。

魏平政表示，當初林為洲被考紀處分事實包括宣布脫黨參選、批評黨，現在已無參選事實，至於批評黨的部分，有可能減輕處分，他強調，考紀會為合議制，由多數委員討論決，除了減輕處分，也有可能撤銷處分。

依照國民黨黨員違反黨紀處分規程規定，黨紀懲處除了開除、撤銷黨籍外，就是停止黨權與申誡。

至於當初案情與林為洲類似，但七月就已被國民黨中常會通過撤銷黨籍的前澎湖縣黨部主委鄭清發，魏平政強調，鄭清發事後確有登記；記者詢問，如果鄭清發也像林為洲一樣沒登記，豈不已無法挽回？他坦承，這部分內部有做過討論，但因為沒發生的事情（未登記），所以難以評論，而且鄭清發違紀登記已確成事實。