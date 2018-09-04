救國團申請退還9680萬互助金 黨產會暫保留

2018-09-04 19:01

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院黨產會繼認定救國團是國民黨附隨組織，凍結其資產後，今天召開委員會會議，就救國團9月份營運支出進行討論，其中救國團申請退還給員工的互助金9680萬元，因委員會對其互助金計算方式與如何分配仍有不少疑問，暫時保留並未核准，要求救國團補充詳細相關資料後再進行審議。

至於救國團提報筆9月份給退休員工18%優存利息補貼900萬元，黨產會認為軍公教18％優存利息已經改革，因此對核准這筆經費較持保留態度，黨產會發言人施錦芳表示，「我們認為應先了解救國團的退休制度是怎麼設計的，再來討論此事」。

黨產會表示，救國團今年9月份營運支出4億3557萬6299元，除該團於8月27日申請支付員工薪資及租金等項目計5055萬8157元，本會已先行於8月29日同意外，今天委員會議同意該團辦理學習中心設施改善、新北市團委會雙和及土城中心、桃園諮輔中心空調設備更新等基本營運經費計2億6689萬8142元。

黨產會也同意該團動支其愛心急難扶助基金80萬元（內含16萬元行政費）投入南台灣水患救助工作，並就行政費達該筆救助工作金額20％的偏高情形，建議撙節行政費支出，如有賸餘，也可投入救助工作。

最後，委員會也決議就婦聯會在被黨團會認定為附屬組織後，其資產是否命其移轉收歸國有，敲定在10月4日上午舉行聽證會。