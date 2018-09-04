台化事件改變命運 科學博士「回歸」故鄉參選議員

彰化縣議員候選人吳韋達競選主軸「回歸」。（記者張聰秋攝）

2018-09-04 10:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕時代力量在彰化縣唯一提名的縣議員候選人吳韋達，希望用自身對空污科學研究的專業，進入議會後，督促縣府做好環境維護，讓縣府打造出適合年輕人返鄉定居的「回歸」環境。

34歲的吳韋達是留學荷蘭的科學博士，2年前舉家回到他出生的故鄉彰化市，在汽車零組件公司當工程師，其妻子周佳伶也是同公司工程師，原本夫妻都是工業科技的專業工程師，因為台化事件而改變其命運。

3年多前，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師，投入捍衛空氣品質，反對台化彰化廠繼續排放燃燒生煤產生廢氣，人在荷蘭的吳韋達，在臉書發表其用數據說明硫化物、氮氧化物在彰化地形下對健康的危害，葉光芃醫師從臉書注意到吳韋達的專業，兩人搭上線，吳韋達幕後提供科學研究佐證數據，讓葉光芃用數據說服民眾，喚起民眾正視空污議題。

現在台化彰化廠汽電共生製程已關廠，廠區轉型觀光工廠，葉光芃希望議會要有一股監督縣府做好維護空氣品質的清流，力薦吳韋達以時力出馬角逐議員，希望時力以吳韋達在彰化打響第一砲。

葉光芃說，彰化空污嚴重，韋達出生時呼吸的第一口氣就含有台化的污染，如今台化已關廠，1年多來彰化的空氣品質也明顯改善，彰化測站更是全台灣PM2.5降幅最多的地區，這是彰化人站出來為家鄉帶來的改變，更證明只要公民力量努力就可改變情勢，希望鄉親支持韋達把他在荷蘭看到的好政策，以及對環境保護的專業知識帶進議會，讓彰化成為能讓年輕人「回歸」環境。

吳韋達說，他工作很開心，過去未曾有過從政打算，葉光芃醫師等人鼓勵他參選，希望他以專業保護彰化的環境，成為適合下一代成長的地方，所以，他在妻子和父母的同意下，決定挑戰這艱難的一役，「打贏了就是年輕人的勝利！」