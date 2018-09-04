陪蘇貞昌掃街 鄭文燦：侯友宜變得會講政治語言

桃園市長鄭文燦（左）陪蘇貞昌到鶯歌區掃街，他說，侯友宜反對假牙補助、設置體育局，可見對於市政不了解。（記者邱書昱攝）

2018-09-04 09:55

〔記者邱書昱／新北報導〕年底選戰進入倒數，民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天一大早和桃園市長鄭文燦到鶯歌區建國市場掃街。對於新北市最近爭議的假牙補助、設置體育局等政見，鄭文燦直言，侯友宜對市政不了解，現在會講政治語言、鬥嘴，和原來的警察英雄形象不一樣了。

鄭文燦表示，侯友宜跟蘇貞昌都變了，但是蘇貞昌是進化成2.0版，很容易吸收新知，就像海綿一樣，反觀原來警察英雄形象的侯友宜也變了，現在比較會講政治語言、比較會鬥嘴，很可惜。

鄭文燦關注到最近藍綠新北市長參選人政見的攻防，在老人裝置假牙補助上，他說，侯友宜算數算錯，桃園市已經裝了4年，滿意度95％，假牙裝置率有一定比例，不是65歲就裝設，由桃園人數推估，新北市四年應該是6萬到7萬人，並非侯所說的幾十萬人。

另外，鄭文燦說，桃園市率先成立體育局，新北市是全台灣最大的運動城市，這次亞運選手拿下多面獎牌，市府卻反而說不要成立體育局，這個是錯誤的，由這兩個政策可見，侯友宜對市政不了解。

蘇貞昌也趁勢說，侯友宜對體育政策、假牙補助都反對，可以公開辯論，不用躲在後面只是講一些口水。

鄭文燦說，桃園和新北也有很多共同議題，過去拍板定案的板新水廠二期計畫，石門水庫和翡翠水庫可以連通，讓台北、桃園可以用水調節不再缺水，另外，鐵路地下化的連結也增設鳳鳴站，將三鶯線拉到桃園市八德區 ，行政院長賴清德也全力支持。