蔡總統首次歐洲議會錄影談話 歐議員籲與台灣緊密合作

總統蔡英文昨（3日）首次在歐洲議會發表錄影演說，表示中國正在改變兩岸穩定，但台灣有韌性維護寶貴的民主制度，希望和有共同理念的歐洲夥伴一起努力。（中央社）

2018-09-04 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨（3日）首次在歐洲議會發表錄影演說，表示中國正在改變兩岸穩定，但台灣有韌性維護寶貴的民主制度，希望和有共同理念的歐洲夥伴一起努力。蔡總統的談話在歐洲議會引起迴響，歐洲議員及歐洲學者發言支持台灣，呼籲歐盟應與台灣緊密合作。

《中央社》報導，蔡總統在布魯塞爾時間3日下午於歐洲議會發表4分30秒的錄影談話，強調中國正在破壞兩岸和平，根據中國自我利益制定另一種全球秩序，台灣首當其衝受到影響，而受到挑戰的不只有台灣。

蔡總統表示，決定台灣2300萬人民未來的是自由和民主，並不是恐懼，台灣具有韌性、決心維護民主制度，但台灣也需要國際的支持，呼籲有相同理念的歐洲國家支持台灣，她認為只有團結才能保護民主的價值與未來。

斯洛伐克籍歐洲議會議員史蒂芬尼茲（Ivan Stefanec）指出，中國崛起是重要議題，不斷擴張在經濟和國際政治影響力，呼籲歐盟應該關心台灣和亞洲的民主發展，希望未來幾年歐盟能與台灣緊密合作。

英國諾丁漢大學中國政策研究所所長蘇利文（Jonathan Sullivan）認為，他同意蔡總統的演說內容，中國國家主席習近平在19大後獲得巨大權力，西方和中國交流應該要更有遠見，而方式就是認同台灣，台灣可以分享利益、價值觀，也同樣是開放社會，台灣值得西方的支持。