新莊老街都更案 侯友宜拋文化資產可「異地重組」

民黨新北市長參選人侯友宜走訪新莊老街，和民眾握手打招呼。（記者李雅雯攝）

2018-09-03 12:50

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午前往新莊老街和在地居民座談「新莊老街公辦都更案」，侯友宜認為，新莊老街是相當重要的歷史文物傳承所在，都更推動可和文史工作取得平衡、融合，有價值的建物也可以「異地重組」。

侯友宜表示，新莊老街有些歷史文物，在推動都更過程中，勢必還是要保留下來，在這過程中，建築設計和文史工作者是要一起的，保留原有的歷史風貌、把都市更新加進來，讓這地方新舊並陳、共享，該拆的部分拆、該保留下來的要保留下來，保留建築設計和文史，整合起來的面貌才符合都市更新精神。

侯友宜認為，建築設計和文史要取個平衡點，有的可以異地重組、有的可以在地保存，歷史保存下來，讓新莊老街可風華再現。

「新莊老街公辦都更案」由新北市政府財政局主辦，規劃以新莊派出所為中心計2278坪基地，市有地佔近75％，位置鄰近捷運新莊站，擬將興建27層、32層樓兩棟大樓，市府已在民102年和皇翔建設簽約，目前卻尚未有具體、顯著進度；文史工作者、文資團體對於該案意見多認為，都更案對當地風景改造太大，新莊老街將不再是「新莊老街」，已列為文化資產的武德殿和周邊日式宿舍，將包圍在大樓中不見天日，社會各方相衝突聲音讓「新莊老街公辦都更案」遲未有進度。