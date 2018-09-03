蝴蝶蘭文創廣告打柯「活摘器官」 王威中：非常丟臉

2018-09-03 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕出版社「蝴蝶蘭文創」今日在媒體刊登全版廣告，並節錄作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）的著作《屠殺》一書內容，指出柯文哲帶病人到中國進行器官移植，確知所有器官都來自法輪功。對此，被外界認為是「友柯派」的北市議員王威中稍早在臉書表示：「這到底是考驗選民智商，還是考驗黨內同志的智商？」

王威中在臉書表示：「非常丟臉。難道我們已經不會堂堂正正的對決了嗎？丟這種早已被原作者澄清過的假新聞出來，打擊對手形象，有用嗎？看到今天line上面各群組不斷轉載這個新聞，我只覺得太噁心了。」

針對此廣告帶來的效應，王威中認為，未來就算是「基本盤」能夠回來一些，但中間選民又跑掉更多，「成就的又是發文者個人與他的出版社，犧牲的是整個黨的形象」。最後他則感嘆地說：「這到底是考驗選民智商，還是考驗黨內同志的智商？」不過稍早王威中以將此則臉書貼文刪除。

針對「蝴蝶蘭文創」的全版廣告，台北市長柯文哲稍早則表示這廣告「絕對不是蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝自己出錢刊登」，媒體追問未來是否對此提到，柯文哲則是沒有正面回應，僅指出重點是「後面出錢的是誰」，柯也強調：「我知道吳祥輝打手而已，反正拿錢辦事。」