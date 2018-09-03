學姊報到！ 黃瀞瑩今起轉任柯競辦當小編

台北市長柯文哲競選辦公室再添兩名大將，分別為原市長室發言人林昆鋒，以及近期爆紅的柯市府專員「學姊」黃瀞瑩。（柯文哲競選辦公室提供）

2018-09-03 11:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底選戰白熱化，台北市長柯文哲競選辦公室再添兩名大將，分別為原市長室發言人林昆鋒，以及近期爆紅的柯市府專員「學姊」黃瀞瑩。兩人今起正式轉任競選辦公室，強調與與過去工作內容並不會差距太大，但柯競辦像是快速打擊部隊，需快速掌握節奏，學姊並寫下「務實與對話」的期許。

黃瀞瑩當過記者，她今受訪表示，此次任務將負責社群，及新聞動線安排與新聞輿情，九月一日已辭去市府職務，剛就任還需要一些時間來認識新同仁，除了海選13位同仁，其餘則是市府與志工朋友幫忙，她認為這裡的工作內容跟市府差不多，但節奏會比市府快一點。

由於黃瀞瑩日前多次現身時代力量市議員參選人黃郁芬辦公室，還為其站台，被外界視為柯的分身，今被問是否與現在工作有衝突？黃瀞瑩說，她跟郁芬是好朋友，對台灣未來政治想像與理念很接近，她力挺朋友並沒有錯。

至於黃郁芬不願簽柯Ｐ認同卡，黃瀞瑩也幫襯解釋，指不簽認同卡與是否支持並沒有任何關係，柯Ｐ認同卡是市長這三年半在市府做到的事，郁芬有她個人的理念，她是以個人身分力挺黃郁芬，未來是否要推薦其他候選人則有待規畫及討論。

黃瀞瑩強調，她認同柯市長，將以宣傳柯市長的理念為主，「我還是我，柯市長還是柯市長，」這次柯市長也未特別交辦任務，她主要把社群部分做好。

林昆鋒則說，他認為選舉不用這麼肅殺，就是跟年輕夥伴把該做的事做好，一起完成困難的事。對於先前傳言柯辦出現多頭馬車與內鬥情形?林則說他今天剛來沒有看到多頭馬車，過去任何地方都會有對專業問題的堅持，他希望能扮演潤滑劑，扮演一個連接器，且他與府內同仁熟，就不會有資訊上的落差。

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