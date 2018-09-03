捷運站偷拍和解 國發會前副主委邱俊榮獲不起訴

2018-09-03 10:30

〔記者錢利忠／台北報導〕行政院國家發展委員會前副主委邱俊榮，今年7月被網友指控，在台北捷運西門站偷拍女子大腿，受害者陳姓女子後來控告邱俊榮妨害秘密；邱俊榮聲稱當時在西門站以手機聯繫朋友，不慎失手拍到該名女性背影，對於造成誤會和傷害深感歉意；由於妨害秘密罪屬於告訴乃論之罪，台北地檢署考量雙方已和解，今將邱俊榮不起訴。

已婚的邱俊榮育有1子1女，畢業於台大經濟系博士班，擔任過台灣經濟研究院副院長、中央大學管理學院副院長，去年9月接任國發會副主委，偷拍事件爆發後已請辭獲准。

檢方調查，今年7月7日下午4點多，身穿白色短袖上衣、深色短裙的22歲陳女，在西門站內的自動提款機領錢，她領完錢後經女路人告知，「有個男的拿手機偷拍妳」；陳女才在女路人的陪同及指認下上前攔人。

陳女追上邱俊榮之後，要求他將照片刪除，女路人則在一旁錄影蒐證，當時邱俊榮一邊說：「不好意思」，一邊將手機中的多張照片勾選刪除，共刪除約30多張照片，事後各自離去。

陳女當下雖未報案，但該段蒐證影片事後被PO上臉書社團，PO文者發文稱要提醒大家注意此人；影片曝光後，網友認出偷拍者竟是時任國發會副主委的邱俊榮；之後陳女也在洪姓男友陪同下報案提告。