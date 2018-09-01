總統蔡英文烏日座談 面對面打「肉搏戰」

2018-09-01 18:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文今天參拜台中市玉闕朝仁宮，與地方支持者舉行座談，她表示，選舉倒數3個月，這一次選舉對她而言已進入肉搏戰，就是請大家要與選民及支持者面對面，來為中央及地方宣揚政策。

蔡英文今天到台中市為林佳龍展開輔選行程，於下午造訪烏日玉闕朝仁宮，與地方鄉親進行座談。

在座談會時，現場有支持者建議，總統很辛苦，這段時間內閣官員發表不好意見，亂說話，焦點被模糊。讓媒體見縫插針，換會為內閣加分的閣員；另一位支持者則表示，希望國泰民安風調雨順，社會可以安定，但最近發生多起重大案件，昨天執政黨執行第一個死刑，但還有重大罪行者，應繼續執行死型，因為多數民眾支持死刑，這是民意；蔡英文並未回應。

蔡英文表示，有一些媒體或社群網站對執政黨做很多事都往負面解釋，甚至扭曲，不友善，還有假新聞，很多消息的流動都對執政者不利，但執政黨不能束手無策，不能靠媒體詮釋政府做什麼，所以靠人海戰術，跟民眾宣傳，知道中央及地方做什麼。

她指出，年底這一戰已進入最後3個月，而這一次選舉對她而言是進入肉搏戰，而所謂的「肉博戰」就是大家要面對面對找支持者或是選民，告訴林佳龍是值得再支持，對台中市更好是真的，也要支持中央。

此外，她並表示，既然台灣買武器很困難，就自己研發自己做，人才如此多，而台灣的飛彈很厲害，可透過國防產業帶動製造研發。

蔡英文表示，執政兩年來，一開始有些顛簸，有些事愈來愈順，有進展，有人已開始覺得蔡英文是對，是走在正確的路上。

此外，蔡英文還談到年金改革，她表示，已有公務人員願意留下來，讓政府財政穩定，就可以投資下一代。

蔡英文表示，台中團隊很有效率非常能幹，林佳龍擘劃台中市政，是用國家領導人角度看台中，如區域聯合治理、交通網路延伸到彰化及南投。

蔡英文還笑著說」其實替我自己說話」，因為台中沒有林佳龍，中央在台中沒有辦法執政，支持林佳龍就是支持中央政府，支持台灣的未來。

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