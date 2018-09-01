中國動員台商搶辦居住證 陸委會：政治圖謀昭然若揭

2018-09-01 15:07

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國今天開放申請台胞居住證首日，中媒大幅報導各地辦理情形，對於申辦居住證是否增加稅務負擔的疑慮，中國國台辦一早就在網站澄清，台灣民眾不會僅因申領居住證而改變在中國的納稅身分和納稅義務，也不會僅因領取居住證而在中國「負有全球所得納稅義務」。陸委會質疑，說法矇混不清丶刻意混淆視聽。

今天是週休假日，但為配港澳台居民居住證開辦首日，中國6572個受理點皆正常作業。據了解，中國各地台辦已動員台商在開辦首日前往申辦，以營造中國涉台受到熱烈歡迎的假象。而中國各地政府已在盤點有多少長住在當地的台灣人，並寄送統計表格的電子檔要求台商、台幹先行填寫。

據中媒報導，上海市台商協會會長李政宏、福州台協會會長陳奕廷與廈門台商協會會長吳家瑩、重慶市台商協會副會長黃錦勳等人，都成為當地首位完成證件申請的台胞，而台企聯會長王屏生今早也前往居住地的佛山市申請。

不過，中國人大常務委員會8月31日通過修改「個人所得稅法」，中國台商對於居住證可能被要求就全球所得繳納個人所得稅，因此增加稅務負擔而有所疑慮，由於擔心台商觀望，中國國台辦發言人馬曉光一早就表示，經向相關主管部門求證，「港澳台居民居住證申領發放辦法」有關規定，與相關稅收規定「沒有對應關係」。台灣民眾不會僅因領取居住證而在中國「負有全球所得納稅義務」。

陸委會說，中方甫通過的「個人所得稅法」，稅法新制與居住證所要求的居住期間，基本一致，前者明訂在中國大陸境內居住滿83日者，視為稅務居民。後者明定符合在陸居住半年以上、具合法就業、合法住所、連續就讀等條件之一，得申領該居住證。二者均以相一致的居住期間，作為法規要件，絕非所謂「無對應關係」一語所可含混帶過，也已有多方的質疑。

陸委會指，國台辦矇混不清丶刻意混淆視聽的說詞，無法令各界接受，陸委會對於其一味作不當的政治宣傳，忽視民眾權益的作法，深感遺憾，也再次提醒赴中民眾，應注意相關風險。

陸委會強調，居住證是中國一連串「名為惠台、實則利中」對台統戰措施的一環，中方「內國化」與矮化我主權地位的政治圖謀已昭然若揭，絕非其所對外宣稱核發居住證予我方民眾僅係為了提供生活便利之目的。對於陸方的政治圖謀，改變不了中華民國是主權國家的客觀事實。