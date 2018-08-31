「需財產申報的職務我都沒興趣」 名嘴蔡玉真登記參選里長

名嘴蔡玉真（右），今日在臉書上宣布登記參選新北市新莊區昌平里長職務。（圖擷取自蔡玉真臉書）

2018-08-31 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕時常在政論節目上針砭時弊的名嘴蔡玉真，今（31）日在臉書上宣布登記參選新北市新莊區昌平里長職務，並指出「立委、議員、官員」、「凡需財產申報的職務，我都沒興趣」，要讓自己在台灣大學社工系所學在民意基層發揚光大。

蔡玉真貼文以「我的民代生涯起步」為題，敘述自己在登記參選結束時限前完成手續，並當場與登記表合影以資紀念，蔡提到此次參選將與其他3名登記人共同角逐里長寶座，但自己相當有信心選區內的民眾們一定都會對自己投下神聖的1票。

有中國北京大學、廈門大學學經歷的蔡玉真解釋，之所以參選里長，係因為自己最初係就讀台灣大學社工系，曾發願在年過50後若沒有經濟壓力牽掛，「要回歸本業，從事社會工作」，而里長職務「最基層，最貼近民意，最接地氣的社會工作」，她自我期許要成為「生活新典範」。

許多網友在蔡玉真的貼文下方留言指出，「精神支持」、「恭喜玉真姐，祝高票當選」、「凍蒜！凍蒜！凍蒜！」、「我會幫妳拉票」、「為里民服務，更為台灣前途奮鬥」、「想開了或是想不開了，政治不好玩」、「大炮打小鳥」、「玉真姊加油」。

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