北市果菜市場改建再掀波 陳景峻：吳音寧會到議會備詢

2018-08-31 18:08

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北農產公司總經理吳音寧上任後與北市矛盾不斷，北市長柯文哲屢次公開批評吳音寧為農委會力挺，北市拿她沒轍。柯文哲昨於市政總質詢為第一果菜市場改建方案再嗆吳「她懂什麼」，批吳沒專業；今再度被議員問及吳是否適任，柯表示「她無法面對這種局面」。

台北市議員簡舒培昨於市政總質詢指出，北農去年曾提新版本，依每坪工程費造價可省11億元，市府卻未採納、市長也不知道此版本，質疑市府內部溝通程序出問題。當時柯文哲嗆吳音寧「他懂什麼」，直言整個市府團隊不可能輸給吳一人，要吳音寧有問題依程序來談，到市場改建每月例行的雙首長會議發表意見，不要透過議員質詢施壓。

對此，台北農產公司今高調發新聞稿反擊，指出去年12月與今年3月就到市府進行報告，當時市府也未否決，事後台北市市場處突以一紙公文、未與相關公會協調為由駁回提議，才使提案未能進入雙首長會議討論。暗指市府內部SOP出問題。

台北市議員戴錫欽今於台北市議會市政總質詢詢問柯，對北農自行提出市場改建版本意見。柯先短暫不與又說，「她有問題來市府說」。

柯隨即話鋒一轉表示，吳應該要到議會來備詢，前北農總經理韓國瑜都有到議會備詢，不管她喜不喜歡都有責任到議會，要尊重議員，北農位置不僅是專業考量，還有高度的政治性。

戴錫欽進一步詢問，是否認為吳音寧適任？柯答，「從結果來看，他沒做好，他無法面對這種局面。」此外，針對吳音寧日前宣布依法未來不再到台北市議會備詢掀議，柯回，還是跟她說要來備詢，也有進一步與農委會商量。

陳景峻也出面說明，前天自己有與農委會主委林聰賢碰上面，有當面表示台北市議會將要開議，希望農委會盡速處理，當場林也向他表示有與吳音寧協調，吳會來議會備詢。