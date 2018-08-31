律師連郁婷代表時力 登記參選竹縣議員

2018-08-31 16:46

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣今年的5合1大選有多黨投入，呈百家爭鳴局面，國內新興的政黨時代力量也不缺席，今天下午由該黨主席、立委黃國昌跟該黨新竹黨部主委、律師邱顯智等，一起陪同律師連郁婷到新竹縣選委會登記，要在竹北參選縣議員。

連郁婷說，她發現新竹縣有很多光怪陸離的政策，顯示縣府缺少專業的監督力量所致，她想用自己的法律素養和律師的執業經驗，在議會悍衛大家生活上的權利，所以競選的核心概念就是要當「竹北戰將，監督縣政」。

黃國昌肯定的說，未來不管是誰當選新竹縣縣長，連郁婷跟其他所有時代力量的縣市議員參選人都一樣，跟縣民站在一起是他們唯一的立場，理性、認真、努力的監督新竹縣的縣政。

所以在這場登記的造勢宣傳活動中，時代力量特別把用紙箱堆成，外罩黑色塑膠袋，同時被貼上「師父」、「劣官」、「二代」象徵是未來縣政府的假人，由連郁婷、邱顯智、以及黃國昌3人輪流發動攻擊後將之打倒、摧毀。

在這個造勢會上，黃國昌、邱顯智都質疑，傳統地方政治環境裡，可以看到不管是國民黨、或是民進黨，都有很多地方議員因為貪污或是受賄被起訴甚至判刑，但這2大黨卻依舊提名這些涉案的「豬仔」議員繼續參選議員。

邱顯智就以前幾年新竹縣爆發的國中小英聽教材採購弊案為例，抨擊涉案議員利用小型工程款的補助機制，跟學校缺乏資源樂意接受補助的弱點，從中向書商牟取高達6成的回扣，用這樣的手法把政府的錢「套」出來。

邱顯智說，新一代的年輕人自然就會想要改變現狀，特別是連郁婷自己是執業律師，平時本來就樂於為勞工等弱勢族群在奔走，自然就會認為這樣用個案檢討的方式永遠檢討不完，必須從體制內進行改革，所以才出來參選。

黃國昌接口說，過去幾個月，「台灣價值」似乎成了1個非常重要的口號。時代力量始終相信，除了堅持台灣的主體性抗拒中國對台灣的打壓以外，捍衛我們自己的民主自由、貫徹公平正義更是最重要、最核心的台灣價值。

也正是因為這樣，今年縣市議員選舉中，從北到南2大黨，不管是國民黨或是民進黨貪污受賄的、賄選曾經被判當選無效的這些議員繼續被提名角逐議員，他昨天公開問過2黨，可是沒有任何回應。

他藉著陪連郁婷登記，今天再公開問1次：請問蔡英文主席、請問吳敦義主席，這一種公開受賄的「豬仔」議員，被起訴了、被判刑了，你們繼續提名他們參選議員，請問你們的清廉標準是什麼？台灣價值是什麼？台灣地方政治的腐敗，造成了多少人受害？造成了多少納稅人損失？你們不知道嗎？這個問題他會繼續問到11月投票的那1天。

黃國昌說，新一代的台灣人、新世代的政治，要求的是講是非、講道理。時代力量一直努力要打破舊政治的高牆，走出新政治的道路。期待2018的選舉可以幫台灣的地方自治打出完全不一樣的氣象。

而連郁婷從一開始在關心公共事務，永遠堅持1條「只要是對的事，不管多困難，不管對方多弱勢，選擇永遠站在雞蛋的那一側」的道路在走，這正是時代力量要去支持的新生代政治人物。

黃國昌說，做為1個小黨，雖然時力的資源不多，推出來的縣市議員參選人無法跟2大黨相比，但做為時力的執行黨主席，他有絕對的信心，看2黨是要談政見、談公益、還是要談什麼是台灣價值，時代力量隨時在公開的平台上接受各式各樣的挑戰，因為他們相信只有把像連郁婷這樣的人送到縣議會裡面，新竹縣的地方政治才可能出現化學變化。

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