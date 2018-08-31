國民黨公投大量抄寫、死人連署 她批：老天有眼也看不下去

2018-08-31 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕中選會日前收到國民黨力推的「反空污、反核食、反深澳燃煤電廠」等三項公投案連署書，沒想到清查後發現，三案連署書竟出現大量抄寫的情形，甚至還有165名連署民眾在提案前就已死亡。對此，民進黨立委吳思瑤批評，國民黨長期反對公投，卻又涉及舞弊偽造公投，「老天有眼，也看不下去吧？」

中選會指出，工作人員點收國民黨連署書時，發現3案幾乎都有大量抄寫的情形，連署書每冊50份，很明顯能看出每1到10份是同一支筆的顏色，字跡還幾乎一樣，每冊只有5支筆、5種字跡；甚至反核食公投在第一階段連署1萬8000多份中，竟然有165個連署者早在「提案前死亡」。中選會官員對此則說，「國民黨難不成是觀落陰找人連署！」也說會把相關證據移送檢方告發。

國民黨主席吳敦義今天出席活動時被問及此事，他回應，「那個難免、難免，只要剔除掉就好」，還強調這樣做並沒有偽造文書的問題。

對此，吳思瑤在臉書以「公投是神聖的！但國民黨卻造假作弊」為題發文批評，表示想起去年12月，民進黨力推《公投法》修法，希望降低門檻、終結鳥籠公投，但法案二、三讀的關鍵時刻，國民黨卻試圖提出「案海戰術」，拖延阻撓進步修法。她批評，國民黨長期反對公投鬆綁的立場，到涉及舞弊偽造公投連署的行為，「老天有眼，也看不下去吧！？」