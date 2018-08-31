「讓基隆再生躍進」 林右昌登記參選拚連任

基隆市長林右昌（中）在黨籍市議員參選人陪同下，到基隆市選委會登記參選連任。（記者林欣漢攝）

2018-08-31 11:12

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市長林右昌今天上午在黨籍市議員參選人陪同下，到基隆市選委會登記參選連任，他表示，上任3年多來，基隆市已從吊車尾來到前段班，未來還有更多重大建設、計畫及工程，「讓基隆再次再生躍進，我想這是所有基隆人共同的期待。」

林右昌表示，2014年當選那一年，是基隆市有史以來最艱困的一年，那一年什麼事都是吊車尾，負債是有史以來最高達124億元，基隆失業率、離婚率、自殺率三高，是最不快樂幸福的城市，3年多來讓基隆從黑白變彩色，基隆人重新找回光榮感、自信與驕傲，基隆市在各項建設各領域的表現，在全國各縣市來講，都在前段班，未來還有更多重大建設、計畫及工程，需要積極推動執行。

「要繼續努力向前躍進，還是選擇過去保守、退步，大家心裡有一把尺。」林右昌說，這次基隆市長選舉，不是他個人當選不當選或得票多少的問題，而是基隆人在這3年多來，認同基隆真的在進步改變，也期許基隆未來能夠更快進步，向上躍進，年底這場選戰投基隆一票，投基隆人自己一票。

林右昌說，很多人關心他的競選總部何時成立及選舉策略，但其實沒有什麼策略，他相信這3年多來拿出的成績有目共睹，接下來日子還是著重在市政上，不會有特別的選舉行程，總部10月中才會成立，9月下旬市議會還要召開大會，10月下旬議會才會閉會，期待這次選舉是一場高水準君子之爭，他也有自信有這機會帶領基隆市民向前衝，大家一起努力讓基隆變得更好。