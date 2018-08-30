政見太多也是一種錯！政見變螞蟻字 選將批修法玩假的

綠選將不滿政見變成螞蟻字，批選舉公報放寬字數限制玩假的。（記者陳文嬋翻攝）

2018-08-30 22:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕選戰進入倒數計時，「公職人員選舉罷免法」原修法取消候選人政見「六百字上限」限制，並可上傳圖片作為政見之一部分，但已完成參選登記的民進黨鳳山區市議員候選人林智鴻今被高雄市選委會告知，由於該選區歷年參選者眾，在整份選舉公報篇幅大小不變的情況下，只能等比例壓縮，辛苦準備向選民陳述的政見，恐全變成肉眼難以辨識的「螞蟻字」，林智鴻痛批變相打壓，違背當初立院修法意旨。

林智鴻表示，他已完成市議員選舉登記，也依中選會「10乘以18公分」範圍、8號字大小以及0.2公分行距等要求，提交合乎規範之政見，相關格式也經選務人員確認並無違規。

沒想到選務人員委婉告知「字數太多」，還以上屆鳳山區選舉公報的政見欄大小為標準，將其政見內容縮小至「等比例大小」給他助理參考，一看之下竟全變成「螞蟻字」，並稱若不修正減少字數，未來恐怕就會以此方式印製。

「原來政見太多也是一種錯！」林智鴻強調，準備豐富政見，也遵守遊戲規則的他，竟僅因「公報無法提供足夠版面」被變相懲罰，令其深感不平。

他指出，助理原對相關不合理之處向選委會據理力爭，選務人員則以由中選會今年所修訂的「公職人員選舉選舉公報編製辦法」回應，該規範第六條第三項規定「選舉委員會於編排選舉公報版面時，得依選舉種類、候選人人數，以等比例調整為原則，酌予調整之」，等於用子法架空母法，讓立法院當初修正選罷法的美意落空，「難道選區同額競選才能暢所欲言；選區若有100人參選，選委會就要把所有人的政見都變花生米、小螞蟻嗎？」

林智鴻向中選會提出訴求時，對方竟說他「不是第一個反映的」，可見這是全國性的問題，在參選爆炸的都會選區問題恐更加明顯，他要求中選會應回歸當初修法「公平使用選舉公報版面」的意旨，明確通令全國各縣市選委會，要求選舉公報每個候選人之政見欄，皆應回歸「10乘以18公分」之尺寸，在不違反字體大小與行距規範下，就應如實、如質完整刊登，確保參選人向選民公平表述政見的權利。