黃錫鏞登記參選議員 議長陳文昌寶座遭受挑戰

2018-08-30 19:29

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨籍三星鄉長黃錫鏞今天以無黨籍身分登記參選下屆議員，讓議長陳文昌的寶座備受挑戰，黃錫鏞以扁擔扛著鄉長6年政績，喊出「三星要進步，拒絕再買票」、「換人做三星會更好，三星的未來由我承擔！」等口號，拜託選民賜票；陳文昌則回應，尊重黃錫鏞的決定，他會繼續努力。

黃錫鏞在民進黨內初選民調落敗，但他認為陳文昌用「代接他人電話」的不當手段影響初選民調，不服民調結果，與陳文昌不斷隔空駁火，黃錫鏞也因此決定退出民進黨參選到底。今天他挑著扁擔到選委會登記，象徵帶著6年三星鄉長政績前進議會，由於宜蘭縣三星鄉下屆議員應選只有1席，陳文昌與黃錫鏞之間勢必有激烈競爭，陳文昌連任議長的路，受到強烈挑戰。

黃錫鏞喊出「三星要進步，拒絕再買票」、「換人做三星會更好，三星的未來由我承擔！」等口號，他指出，6年來三星的建設蒸蒸日上，從新辦公廳舍落成、市場改建、五分小火車復駛、祿園以及農業與在地產業的行銷，在在都讓三星看見改變，6年施政以清廉勤政自許，全心全力追求三星鄉民福祉，這是他的優勢。

「我不怕輸！」黃錫墉說，這幾年中央政府的建設、三星鄉無法跟上，主因縣府長期未規劃，讓三星鄉欠缺東西要道，他會以在三星鄉的政績進入議會，全力爭取三星交通建設，例如拓寬196線等，相信三星鄉民不會讓他6年來的汗水白流。

陳文昌則說，尊重黃錫鏞的選擇，他不會擔心選情受影響，會繼續努力，爭取選民支持。

另外，國民黨主席吳敦義今天也到國民黨宜蘭市長候選人張森霖的競選辦公室，為張拉抬選情；縣議員林岳賢指出，希望吳敦義能協助跟國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙協調，讓張森霖與林姿妙可以一起在宜蘭成立聯合競選總部，發揮母雞帶小雞的功效。

吳敦義說，要打贏年底選戰，國民黨一定要團結，他責成林姿妙競選辦公室主任委員林建榮與國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮一起來解決此問題，最後他也與眾人高喊「張森霖當選！」、「林姿妙當選！」等口號，盼黨團結讓宜蘭年底全面「綠地變藍天」。