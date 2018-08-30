小黨進議會 ！「綠樹聯盟」搶攻民代 新竹縣市9人參戰

「綠樹聯盟」今天由該聯盟在政壇的先鋒、這次改選縣議員的樹黨竹北市代許育綸（右2）領軍，大家一起騎車大新竹跑透透、互相拉抬聲勢完成參選登記。（記者黃美珠攝）

2018-08-30 22:26

〔記者黃美珠／竹縣報導〕登記參選進入倒數計時，樹黨和綠黨在新竹縣、市以「綠樹聯盟」方式分進合擊，兩黨在大新竹推出的9名參選人，今天由他們當中率先在政壇搶灘成功的樹黨竹北市代許育綸領軍，騎單車或身障三輪車遊街聯合造勢，互相陪伴、拉抬聲勢，辦理參選登記。

隨著登記作業逼近「關門時間」，今天新竹縣各路人馬從縣選委會開門到1天的受理時間結束，參選和造勢人潮始終川流不息，載著支持者到場的大巴，間歇性地把選委會旁馬路塞滿。

不過，也有政壇老將如關西鎮長吳發仁參透實質意義比較重要，幾近單槍匹馬到場登記選議員，巧遇在關西要拚連任的議員嚴永秋，雙方輕鬆握手互道加油後辦妥就離去，相對不那麼勞師動眾。

許育綸說，「綠樹聯盟」這次推出的9名參選人，在縣議員部分，樹黨由他從竹北市代會轉戰，綠黨則派余筱菁出馬。竹北市代會樹黨推出高民晟接棒，綠黨則由陳冠宇出征。

市議員部分，綠黨一口氣在竹市東、西、南、北、香山5個區，分別推出劉崇顯、易俊廷、張志偉、易俊宏以及王彥涵參選。其中，易俊宏和易俊廷還是親兄弟。

許育綸說，他們想要效法勞動黨8年前成功支持該黨前縣議員高偉凱搶灘地方議會成功的經驗，合組「綠樹聯盟」訴求「小黨進議會」，想要傳承台灣小黨、在政治上扮演關鍵少數的價值，以為大新竹、甚至是國家努力。

樹黨竹北市代參選人高民晟說，樹黨透過許育綸已經在竹北市代建立起不錯的服務口碑，現在許育綸轉入議會擴大服務，未來對竹北市民貼身的服務就由他接手。

綠黨竹北市代參選人陳冠宇說，每次選舉都會有很多人花很多錢造勢，但這對縣政或市政沒有任何幫助。人的行為都是有理性和邏輯的判斷的，不會做拿10塊錢換1塊錢的事情，如果選1個舉要花1、200萬元，這些錢怎麼回收？我們的馬路怎麼鋪平？

所以，他們今天刻意用騎腳踏車到場登記的方式造勢，想凸顯的就是這樣的方法，不用花很多錢，卻一樣能造勢、宣傳，而且環保，更符合自身形象，藉此樹立素人參政只要努力，把理想和政見說出來，即便沒有花很多錢，一樣有機會可以前進議會和代表會的。

縣議員參選人余筱菁說，「綠樹聯盟」的共同政見就是建立起大新竹良好的公共運輸系統、一起維護優質的水資源環境，一起保護我們的環境永續的價值。

他們9人今天先陪5名市議員參選人騎到新竹市選委會辦妥登記，隨後陪高民晟和陳冠宇完成手續，最後才跟著許育綸、余筱菁到縣選委會。

有趣的是，他們正式進入縣選委會前，還特別高呼勞動黨縣議員參選人羅美文和陳新源的名字遙祝「凍蒜」，接著才輪流替自己9人加油打氣，凸顯他們從政的價值觀。