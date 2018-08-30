澎湖縣長7搶1 各選區議員選戰僧多粥少

2018-08-30 19:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣百里侯之爭，今日續有3人完成登記，分別為前海洋公民基金會執行長翁珍聖、前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發、國民黨提名前縣長賴峰偉等人完成登記，加上先前4人，今年澎湖縣長7搶1局面大致底定，創澎湖自治史紀錄。

今日上午前海洋公民基金會執行長翁珍聖，偕同反賭聯盟理事長傅靜凡，前往澎湖縣選舉委員會登記，一人參選縣長、一人參選縣議員；前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發，則在下午由妻子及支持者陪同下，完成登記程序，並預告9月2日下午將在文澳競選總部，發動機車遊行造勢活動。

國民黨提名的前縣長賴峰偉偕同妻子郭美珍，則在前縣長王乾發、副議長陳雙全、立委林炳坤夫人張端美、國民黨澎湖縣黨部主委呂永泰及支持者簇擁下，前往選委會完成登記，並喊出「當選」、「第一名」及「卡實在」口號；加上先前登記的大東山珠寶呂華苑、澎科大教授吳政隆、旅外企業家陳大松及現任民進黨籍縣長陳光復，計有7人加入百里侯戰局。

除了縣長寶座競爭激烈外，各選區縣議員登記也相當踴躍，今日國民黨籍議長劉陳昭玲、無黨籍議員陳海山、前議員顏嘉弘、無黨團結聯盟鄭美珠、無黨籍反賭聯盟理事長傅靜凡登記參選馬公第一選區縣議員；國民黨籍縣議員陳振中登記湖西第二選區縣議員、前白沙鄉長陳定國登記白沙第三選區縣議員、前東吉社區理事長鐘順祥登記望安第五選區縣議員、前議員夏晨榮登記七美第六選區縣議員。

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