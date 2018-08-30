民團談住宅政策 侯友宜：社會住宅結合都更

社會住宅推動聯盟、房市行動改革組織、OURS都市改革組織、崔媽媽基金會以及勵馨基金會、芒草心慈善協會等民間團體今天拜訪侯友宜，對住宅政策提出建言。（記者陳心瑜攝）

2018-08-30 11:30

〔記者陳心瑜／新北報導〕四大住宅政策倡議團體今天早上拜會國民黨新北市長參選人侯友宜，提出六都大選民間版住宅政策白皮書，並提出引導空屋釋出、落實可負擔租金、持續興辦社會住宅和面對學生居住問題等四大建議。侯友宜承諾持續推動推動《新北市房屋稅徵收率自治條例》修正，減免社會住宅房屋稅與地價稅減免；利用捷運都更，興建社會住宅、解決學生居住問題，也承諾四年內就能完工四千戶社會住宅，超越朱立倫八年完工數量。

「社會住宅推動聯盟」、「房市行動改革組織」、「OURS都市改革組織」、「崔媽媽基金會」以及勵馨基金會、芒草心慈善協會等民間團體，繼昨天拜會民進黨新北市長參選人蘇貞昌後，今天拜訪侯友宜，對住宅政策提出建言。

彭揚凱說，新北市是全國最大直轄市，應帶頭倡議，要求中央修正《房屋稅條例》，賦予地方認定空屋以非自住房屋課稅之法源基礎。

社會福利總盟秘書長孫一信認為包租代管成效差，盼要求中央下修包租代管數量，讓地方將補助資源轉投入在可落實負擔租金補貼；若仍有不足者，希望市府編列預算。

侯友宜回應，對於引導空屋釋出，副市長任期內積極推動《新北市房屋稅徵收率自治條例》，但遭部分綠營議員卡關，上任後會持續推動；也希望中央修正《房屋稅條例》。

至於社會住宅和新北市高達2萬2千學生床位缺額，侯友宜回應，將透過捷運周邊房屋都更，放寬容積、利用建商公益回饋空間規劃社會住宅；至於大學所在的捷運站若床位不足，那鄰近站別也可以規劃。

對於落實可負擔租金，侯友宜認同租金補貼分類應針對居住地區、弱勢戶背景和收入有更細緻的分類。

彭揚凱表示，六都中已經完成新北市長候選人拜會，接下來會持續拜會五都候選人，針對不同區域住宅政策提出建言。