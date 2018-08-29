集集鎮長登記參選見「嬌」點 最年輕女議員、綠2鄉鎮長抬轎

2018-08-29 21:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕年底選舉登記起跑，各地參選人都開始登記，集集鎮長陳紀衡，雖是無黨籍，但在民進黨的禮讓下，仍被視為泛綠人選，陳今登記參選連任，除邀請民進黨魚池鄉長陳錦倫、水里鄉長陳癸佑，以及縣議員陳昭煜站台外，甚至有全台最年輕的女議員、宜蘭縣議員薛呈懿前來相挺，成為全場「嬌」點。

惟在陳登記前一刻，本身是民進黨員、同時也是國際獅子會總監的吳正國，也在場登記，雖然都是要角逐鎮長大位，但2人仍是展現風度，期盼年底選舉會是場君子之爭。

陳紀衡表示，參選登記邀請魚池、水里2鄉長站台，係因集集、水里、魚池都是致力發展觀光的鄉鎮，加上都位處同一旅遊軸線上，過去在任內彼此就有聯繫，未來連任後，則盼透過跨區合作，讓沿線的觀光都能蓬勃發展，一起將餅做大，共享觀光效益。

宜蘭縣議員薛呈懿表示，她與陳紀衡在從政前就是好友，尤其日前她也轉換跑道、完成羅東鎮長參選登記，當時陳就有替她站台，她認為憑藉陳的專業能力，以及青年參政的熱情，一定能為集集再創高峰。

陳錦倫、陳癸佑說，陳紀衡以最年輕鎮長之姿入主公所，為地方政治帶來新氣象，尤其集集、水里有支線鐵道串聯，一路前往魚池還有知名的日月潭，期盼未來3地觀光能更緊密合作，吸引更多遊客前來。

吳正國則說，他是在地集集人，雖然未獲民進黨提名，但為了集集將來，他不惜退黨以無黨籍身分參選，並透過他長期於獅子會的人脈與資源，建設集集。