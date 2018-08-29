每人求償200萬！ 作家不滿鄉民報案護柯P宣告開告

2018-08-29 17:53

〔即時新聞／綜合報導〕作家吳祥輝昨（28）日在臉書對柯文哲競選辦公室主任黃建興下達最後通牒，文中字句被PTT鄉民認為有「散播恐嚇、威脅言論，有攻擊北市府首長傾向以及有大規模攻擊特定市民意圖」，因此對警方報案，吳得知後決定對鄉民開告，並揚言若有網友仿效，每人均將被求償200萬元。

PTT鄉民指出，吳祥輝在臉書貼文裡部分字句有恐嚇嫌疑，諸如「我的寶刀一出鞘，不祭血就不會收」、「摧毀柯文哲已是我的最謙卑的一個人生目標」、「我們宜蘭人只有簡單的六個字，『有戰死，沒投降』」、「不是柯文哲死就是我死」、「除非柯文哲砍您們所有的頭來見，否則寶刀不會收」。

PTT鄉民認為，吳祥輝的言論涉及攻擊市府首長，還可能有大規模攻擊特定市民的考量，因此透過台北市警察局網路報案系統告發，並成功立案，消息一出引發其他鄉民表示「喊打喊殺是嫌台灣不夠亂嗎」、「已經太過頭了」、「言論超偏激的」、「妨礙名譽真的被這些人濫用」。

吳祥輝對此指出，即將要進行「告死柯軍柯粉大作戰」，該名向警方報案的鄉民將被自己提告，事由為「斷章取義，妨害名譽罪」，且每個仿效的網友都會被追究刑事責任，另外「要求200萬的民事賠償」。

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