國民黨張麗善完成登記 與李進勇兩強對決

國民黨提名雲林縣長參選人張麗善今天完成參選縣長登記，支持者高呼「凍蒜」。（記者詹士弘攝）

2018-08-29 13:36

〔記者詹士弘／雲林報導〕國民黨提名雲林縣長參選人張麗善今天在支持者陪同下完成登記，她強調自己過去參與公共事務的開端，就是為了替弱勢族群服務，會抱著這樣的初衷來建設雲林，為熱愛的這塊土地打拚，她與搭檔謝淑亞都是女姓，女人當家，讓雲林共好、雲林更好，讓雲林登場做主角；雲林縣長李進勇昨天已登記，第18屆雲林縣長選舉目前是兩人對決。

張麗善表示，昨天已經告訴支持者，因下雨天造成大家不便，不想勞動大家，加上雨後雲林很多地方還在受災，要以災後復原為第一工作，但想到今天看見這麼多支持者到場力挺，大家一聲聲的加油聲，讓她相當感動。

張麗善表示，雲林各地農業災損嚴重，到處都有淹水、積水，表示雲林還有很多事情要做，還有很多問題要解決，她真心期盼雲林更好，會秉持著這樣的初心，來建設家園。

她表示，自己從小到大都在雲林這塊土地上生活，從來沒有離開過雲林，從雲林的女兒變成雲林的媳婦，她生在雲林、長在雲林、也將在這塊土地終老，她所有的家人都在雲林生活，因此她對這塊土地只有更深切的期許，也一定會盡全力讓雲林變得更好。

雲林縣脊椎損傷協會前理事長李志琴、林秀妹，以及雲林縣青年農民聯誼會長盧傳期、副會長陳鳳義都到場力挺表達支持。

時代力量於雲林縣兩名縣議員參選人廖郁賢與、鍾政翰，今天也一起完成縣議員參選登記，訴求雲林新世─四代同堂，要從「新」開始，隨後進行車隊掃街，爭取支持。

無黨籍王又民則是低調登記參選議員，隨行者只有太太一人，他表示，全國各地水患未止，此刻全民應共同時艱救災，登記是個人的事，所以一切從簡，要造勢未來還有機會。

雲林縣議員賴明源與林深今天上午也同時完成登記，兩人互相加油打氣，預祝彼此順利連任。

國民黨提名雲林縣長參選人張麗善今天在支持者陪同下完成參選縣長登記。（記者詹士弘攝）

國民黨提名雲林縣長參選人張麗善今天完成參選縣長登記，支持者高呼「凍蒜」。（記者詹士弘攝）

縣議員李建志爭取連任，完成登記。（記者詹士弘攝）

無黨籍議員王又民低調登記，爭取連任。（記者詹士弘攝）