中市區長聘區政顧問 議員抨擊不當

2018-08-28 19:27

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府聘有市政顧問，潭子區也聘任區政顧問。民進黨市議員蕭隆澤、謝明源、陳淑華28日指出，潭子區長劉俊信今年4月下旬就任後，共聘任65位區政顧問，並致贈聘書、背心，成為全市唯一有區政顧問的行政區，但公所預算沒有此項目。劉俊信則說，區政顧問為卸任民代、公職人員，聘為顧問室向其請益，聘書、背心費用由一般事務費支出，並無違法。

蕭隆澤表示，劉俊信4月下旬就任潭子區長，5月即聘任65位區政顧問，成為唯一有區政顧問的行政區，而區政顧問任期1年，區公所還花錢製作顧問證書、背心，但預算書上根本沒有編列相關費用，恐怕會出問題。

謝明源、陳淑華也說，北屯區是全市人口數最多的行政區，區務繁重，都沒有聘區政顧問，為何潭子區需要？預算應花在刀口上，不要造成民眾誤解。

劉俊信表示，區政顧問都是卸任民代、公職人員，他們是地方資產，熟悉地方事務，公所在推動業務時可以向其請益，且區政顧問為無給職，完全沒有車馬費、出席費；至於聘書、背心費用，是由經常門預算的一般事務費支應，沒有違法，也沒有超過預算額度。

民政局解釋，市府未訂定各區統一適用的區政顧問聘任規定，僅沙鹿區公所訂有遴聘要點，但無實際聘任；另外，龍井、梧棲區公所也有區政顧問，不過，目前已無實際擔任服務工作。不論哪一區的區政顧問，均為無給職，主要目的是強化為民服務效能，多由地方熱心人士擔任。

另外，國民黨市議員楊正中點名劉俊信平均1個月領2萬元加班費，因公所加班費有額度限制，其他區長都把加班費給部屬領，只有劉俊信領到滿。劉俊信則說，為社會國家做事，該領的都要領，不該領的，他一毛錢都不會領。

劉俊信在答詢過程中與楊正中唇槍舌劍，甚至要楊正中自重，讓稍後質詢的民進黨市議員鄭功進看不下去，表示要送他「人和」兩個字，並要求他注意答詢態度，且必須向楊正中道歉。