王世堅爆：喬紙風車包台北燈節 陳景峻如黑幫老大

2018-08-28 16:53

〔記者郭安家／台北報導〕台北市副市長陳景峻今年初被爆料，以一紙同意書，要求台北燈節得標廠商槮凌公司，取得4千多萬元台北市政府預算，需切出1千萬元踩街活動經費包給紙風車劇。雖然紙風車最後表態不參加燈節，但台北市議員王世堅今下午於議會公佈當時工作會議錄音檔，直指陳當時「盛氣凌人強押」槮凌公司，口氣如同黑幫老大，要求將踩街活動給紙風車執行長李永豐的正極傳播公司。

這張爭議的同意書，並非台北燈節標案合約，而是記載燈節踩街活動委由協力廠商正極傳播執行，簽署同意書的槮凌公司，還須同意將該部分執行、驗收及款項共計一千萬元，由正極公司全權執行履約，並經觀傳局驗收；此外，正極公司要針對踩街活動尋求贊助，得標廠商也無異議。

根據今年1月8日工作會議音檔，陳景峻說，「啊！我那一天不是講，基本合約（燈節合約）跟這個（同意書，指踩街活動由正極公司）一起簽嗎」、「那你（槮凌）如果簽了（燈節合約）的話，這個（同意書）要不要簽？先說好。」槮凌回應，當然簽啊！陳景峻回說，就這樣處理就好啊，那裡還需要開什麼會！接著現場官員也質疑槮凌一直拖時間。

陳景峻說，「到底是怎樣？你先把原有的合約簽出來，那你已經答應我了，這還要開什麼會呢？現在我們在談細節要怎麼處理，這樣子而已，其他我就不要談了，就這樣懂嗎？好不好？有沒有問題？沒有問題就這樣，趕快簽。沒有問題了哦！就這樣、就這樣，那還要開什麼？要跟我講。」陳脫口問槮凌「你認為你沒保證？」槮凌才坦言說「對。」

政風處長沈鳳樑下午於議場回應，曾做過調查，槮凌在提案時，有把正極公司列為合作廠商，但決標後槮凌無法拿到正極公司的協同，所以原來的得標廠商違失部分涉及部分解約，踩街最後由北市府收回自辦，沒有再招標。法務局長袁秀慧則解釋，錄音檔所記錄是正極公司能否繼續履約的過程，副市長才希望對方履約，而台北燈節契約也允許得標廠商找贊助。