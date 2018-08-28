農曆7月登記選虎尾鎮長 前殯葬所長大跳「牽亡歌」

虎尾鎮公所民政課員陳獻堂身扮紅頭乩童赤膊大跳「牽亡歌」到虎尾公所登記參選虎尾鎮長。（記者廖淑玲攝）

2018-08-28 13:14

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾鎮公所民政課員陳獻堂標榜素人參政，今天身扮紅頭乩童大跳「牽亡歌」到虎尾公所登記參選虎尾鎮長，自稱神靈化身，希望將政治惡魔「牽」到外海，成為全場焦點，讓選舉氣氛HIGH到不行。

今天是五合一選舉登記第二天，虎尾鎮公所迎來不少參選人登記，準備參選虎尾鎮長的陳獻堂，頭綁紅巾、打赤膊、手拿牛角、身繫城隍符，一身突出裝扮，帶著4名牽亡陣的女郎，一路又吹又跳前進虎尾鎮公所辦理登記，吸引所有人的目光，連一旁蒐證執勤的員警及陪別人來登記的民眾都開心地說「今天最有趣」。

「拜請！拜請！上帝公、媽祖婆、耶穌基督、佛祖、孔子公……」，前虎尾殯葬所所長、仍任職虎尾公所民政課的陳獻堂，擁有碩士學位今天卻以最另類的方式登記參選虎尾鎮長，現場拜請所有的神明陪他登記，成為今天最受矚目的參選人。

陳獻堂還高唱自己填詞的「政治抒情曲」，和女郎在虎尾公所前載歌載舞，高喊要唱出全民的心聲，以「虎尾BEST（英文，中文意指最好）」為競選口號，一度因伴舞女郎不懂英文，歌舞停擺，陳獻堂還現場上了一堂「今日美語」，教大家什麼叫BEST，笑翻全場。

陳獻堂說，這身打扮登記參選是希望邀請眾神除妖，用他的熱情勇敢挑戰骯髒的政治，唱牽亡歌是期待將台灣政治亂象及黑金「牽」到外海去，讓政治清明百姓安康「虎尾BEST」。

陳獻堂在公所前又唱又跳加上裸露上身，公所人員以影響公務而制止，陳以自己也是公所一份子向同事致歉，登記完發表簡短參選政見後，就高喊「虎尾BEST」後離去，讓今天的選舉登記日增添不少話題，陳獻堂今天的裝扮舉止也成為今天的「網紅」。

相關影音

陳獻堂頭綁紅巾、打著赤膊、手拿牛角、帶著牽亡陣的女郎前進虎尾鎮公所辦理登記參選虎尾鎮長。（記者廖淑玲攝）

前殯葬所長陳獻堂率領牽亡陣女郎大跳牽亡歌登記參選虎尾鎮長。（記者廖淑玲攝）

前殯葬所長陳獻堂（打赤膊者）大跳牽亡歌登記參選虎尾鎮長。（記者廖淑玲攝）