對手都很強，但還是要選！Kuso競選宣言超吸睛

2018-08-28 13:10

〔記者佟振國／南投報導〕9合1選舉已展開登記作業，參選人也各有不同的競選宣言，但南投縣埔里鎮民代表參選人陳啟賢，特別穿上繡有「對手瓏真強，想想也是選」的戰袍登記，Kuso做法吸引眾人目光，陳啟賢則表示，這次選區參選人數爆炸，競爭十分激烈，敬重每位對手的實力，但也勇於接受挑戰，才會將這句話繡在競選服裝上，每天藉此激勵自己。

年底選舉只剩不到3個月，市區街道早已設置許多選舉看板，參選人除了老將，新人更需要加深選民印象，特別想出簡潔有力的競選宣言或是凸顯個人，舉凡「幸福」、「廉能」、「清新」、「骨力」等都有人用，但也有人採取另類宣傳。

埔里鎮第2選區鎮民代表參選人陳啟賢，身上所穿的競選Polo衫前後除了自己的姓名、選區，還繡上「對手瓏真強，想想也是選」的字樣，現身登記會場，吸引眾人目光。

曾任里長的陳啟賢，這次投入埔里第2選區鎮代選舉，該區應選5席，2位現任代表轉戰縣議員，3人爭取連任，大約還有6人計劃參選，至少形成9搶5的局面，陳啟賢認為每位對手實力不容忽視，個個是強棒，但仔細思考後還是決定參選，接受挑戰，才會想出「對手瓏真強，想想也是選」的競選宣言，不扁抑他人也不吹捧自己，另類手法希望達到宣傳效果。