柯P痛斥東奧正名「脅迫」 她PO文還原現場真相...

面對東奧正名公投工作人員的連署要求，柯文哲從頭到尾不發一語。（擷取自羅宜臉書）

2018-08-28 12:45

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨天上班途中，遭遇東奧正名公投工作人員羅宜上前要求連署，事後柯文哲受訪怒斥對方「用暴力、脅迫或叫囂的方式，要求人家表達政治意見」。相關影片昨晚曝光，連署公投團體一行人中有一名女生全程參與，她隨後PO文還原完整事發經過，再引網友熱論。

網友轉載至臉書的文章指出，在柯文哲出門前半小時，家外已有5名警察或隨扈戒備，其中包含轄區派出所所長，而東奧正名公投工作人員一行僅3人，身上帶著手機、筆和連署書，是「溫和到不能再溫和的那種」。她說，可能正因為一點威脅性都沒有，所以接近柯市長並不困難，手持連署書的羅宜與柯文哲的距離很近，「他只是高舉著連署板，問市長願不願意簽」。

文章內容寫道，「但柯市長就只是面無表情的走向公車站牌，一句話也不說，看看我看看羅宜，然後拿起他的手機講他的電話，好像我們是空氣，好像羅宜一聲聲喚著的不是他，最後頭也不回地上公車」，「然後市長對媒體說他討厭暴力脅迫」。

她認為，柯市長若直接拒絕，羅宜也不會有第二句話，「因為拒絕其實也算是一種表態」，但柯文哲最終選擇面對希望他連署的民眾一言不發，然後對人民扣上暴力脅迫的帽子，「這不管任何人都無法接受」。

她直言，今天行動最成功的部分就是讓大家看見頂著「親民」光環的柯市長，在面對民眾疑問時是如何處置，強調若這就是眾人口中的進步價值，「不免讓人有些失望」。

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