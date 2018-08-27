找文化界當總幹事？ 柯P：我也認為我文化界的啊

柯文哲台北市長選舉競選辦公室成立，他說，每次選舉都是改變台灣政治文化的社會運動，費用太高是台灣政治敗壞的開始。（記者王藝菘攝）

2018-08-27 19:33

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲競選辦公室落腳復興北路商辦大樓，今正式成立，約80坪，月租金約12萬元。外界關注是否還會另外成立競選總部，柯笑稱總部很花錢，光裝潢就要500萬，想說就一個辦公室就好，負責假日行程。至於競選總幹事人選？柯表示，有考慮不要找傳統政治人物；媒體追問是否為文化界人士？柯對此大打馬虎說：「文化界定義很廣，我也覺得我文化界的啊！」

柯文哲競選辦公室內部以柯文哲此次競選主視覺大寫「K」字，海洋藍加上大片留白的方式裝潢，搭配各式插畫，主打簡潔文青風格。

競選總幹事目前仍懸缺，競選辦公室主任黃建興在2014年也曾為柯競選團隊成員，對於此次回鍋，他僅低調笑稱就是回來幫忙。而競辦編制上大致分為活動部、隨行部和文宣部，文宣部又分為發言人、組織、新聞輿情、社群、行銷等任務分組。

在今天的成立茶會上，柯致詞指出，自己4年前投入台北市長選舉，當時的口號是「改變台灣從台北開始」，是改變台灣政治的社會運動，也很榮幸獲得85萬台北市民的支持。

柯酸指，當年他選擇公佈競選經費，結果那些不敢公佈的現在卻反過來污衊他，但他們的污衊沒有效，是因為自己當時不只公佈競選經費，特別在MG149攻防中公佈帳戶，選前一個月就停止募款，讓台北市民相信有機會「改變成真」。

柯表示，每次選舉都是改變台灣政治文化的社會運動，重點是每次選舉要帶給台灣政治怎樣的改變，選舉費用太高是台灣政治敗壞的開始，感謝妻子陳佩琪，罵歸罵，還是拿房子去抵了2000萬，拿去支應人事費跟雜支，而文宣費是打算用募款的，目前借貸加上募款總共有6000萬，如果能用6000萬打完選舉，就是改變台灣的政治史。

會後媒體聯訪，媒體提問是否會成立競選總部、競選總幹事人選等議題？柯直言，總部很花錢，裝潢就要500萬，想說總部「就算了」，一個辦公室也還好，強迫休假是11月8日開始，在那之前就還是市政，競選辦公室則處理假日活動。

柯坦言有在思考競選總幹事人選，既然把選舉當作改變台灣政治文化社會運動，就不要找傳統的政治人物，不過現階段這種「藍白綠」狀態下，現在找誰都為難大家。

媒體追問是否會找文化界人士出馬？柯僅說，文化界定義很廣，「我也認為我文化界的」。

至於何時登記參選？柯表示因為他很忙，都是陳佩琪幫忙準備齊資料。