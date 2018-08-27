葉望輝曝曾被中共列為黑名單！錢尼讓中共向他道歉

葉望輝爆料曾因為讚同李登輝兩國論，遭中共列入黑名單。（資料照）

2018-08-27 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕前美國副總統錢尼（Dick Cheney）副國安顧問葉望輝（Stephen J.Yates）與中國流亡作家曹長青25日接受海外媒體直播專訪，葉望輝除了談及美中台關係、川蔡通話，更爆料自己1998至2000年曾被中共列入黑名單，直到美國前副總統錢尼（Dick Cheney）上任時，讓中共向他道歉後才解除封殺。

葉望輝日前接受海外媒體直播專訪時，談及自己曾被中共封殺，「1998年北京最討厭的李登輝總統發表兩國論，說台灣與中國是特殊國與國關係，因為我是天真的、傻傻的美國人，我聽到這個口號，我覺得理所當然」，葉望輝說，他認為台灣是在中國主權之外，李登輝說的是實話，後來也到美國國會作證，解說李登輝的說法、鼓勵美國官員表態支持，結果中共從此將他列入黑名單。

贊同兩國論 遭中共列黑名單

葉望輝表示，在他挺兩國論之後，有一次要到上海跟汪道涵見面談兩岸關係，然而到了香港機場的時候，卻收到消息：「葉先生，歡迎你訪問中國，但是因為你不懂歷史，我們不願繼續與你有對話，你如果要訪問上海，說不定你不能離開機場。」形同被間接的警告。

葉望輝指出，後來2001年美國正副總統小布希、錢尼就任，他擔任錢尼副總統國安顧問的時候，中共擔心美國政策有變，更擔心錢尼會影響小布希，想安排中國國務委員訪問白宮與錢尼對話、試探錢尼的立場。葉望輝說：「以北京眼光來看，他曾是國防部長，也是反共產黨的人物，又雇了一個很不好的人葉望輝，他們很怕我本人會為錢尼做不良影響。」

葉望輝請求副總統錢尼 讓中共向他道歉

葉望輝說，依照內部程序，如果國外高官要進入白宮跟正副總統見面，要通知國安會（NSC）、官員私人辦公室，而當時負責副總統辦公室的就是他本人，葉望輝曉得錢尼不知道他被中共列黑名單的事情，「我直接進入他的辦公室，告訴錢尼我的故事，我說副總統，中國高級官員要見你，但我本人很痛苦，我請你讓我跟他們做一點談判，中國大使館如果真的想要這個會議成功，首先要中國駐美大使要親自跟我道歉。」

葉望輝希望副總統錢尼能讓中共向他道歉，做為同意中共高層官員訪問白宮的前提，錢尼居然同意了。葉望輝表示，他當時要求中國駐美大使親自跟他本人道歉，「我有點懷疑他們會做！」他說，當時的中國駐美大使不願意，最後由二把手出面，到白宮向他本人道歉。

與葉望輝一同受訪的曹長青則驚訝表示，「共產黨一般不會道歉的，卻向你磕頭！」葉望輝還笑著加碼表示，「三次！」然而他說之後每次訪問中國，回去後電腦、手機一定會壞掉，疑似被駭，笑稱中共總讓他面臨「創意性的挑戰」。