基隆市長選舉登記 謝立功搶頭香

今天是地方公職人員選舉登記首日，國民黨基隆市長謝立功（左）搶頭香，完成市長選舉登記。（記者俞肇福攝）

2018-08-27 11:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕今天是地方公職人員選舉登記首日！國民黨基隆市長參選人謝立功，上午在前市長張通榮及多位提名市議員、里長近百人支持者陪同下，他喊出「一馬當先」，到基隆市選舉委員會登記參選；謝立功與國民黨議員參選人將貼有市長林右昌照片的芭樂，丟進「跳票箱」，諷刺林右昌曾經開出的纜車、捷運、路平等政見，都變成「芭樂票」，辜負人民所託。

謝立功嗆林右昌就是一個「芭樂昌」，指上次選舉提出14項政見，幾乎跳票，要建空中纜車，成了空中樓閣，虛幻不實，到目前連規劃都沒看到，說要路平不挖第二次也沒做到，被評爛路王他就不玩、退出評比，不能接受批評，「那我批評他，他是不是也要退出市長選舉，不選了？」

謝說，林稱要築巢引鳳，請問這些年來，林右昌引進了多少資金？還是一樣，只會用講的，說基隆要建捷運，結果是輕軌，現在也看不到規劃影子，根本是先射箭再畫靶，前瞻建設是這樣在浪費錢的嗎？

國民黨基隆市長參選人謝立功，今天在前市長張通榮與國民黨提名的議員參選人陪同下前往選委會登記。（記者俞肇福攝）

國民黨基隆市長參選人謝立功（前排中、戴眼鏡者），與國民黨提名議員參選人一同丟棄貼有林右昌圖片的芭樂，象徵林右昌開出的政見全成了芭樂票，他們要丟棄「芭樂昌」！（記者俞肇福攝）