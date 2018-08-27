國民黨提3項公投 每項取得近50萬份連署書

國民黨27日在中央黨部前舉行「反核食、反空污、反深澳電廠」三項公投案連署書送件記者會，國民黨副主席郝龍斌（左2）及立委江啟臣（左1）等出席，在記者會完畢後將連署書送上貨車，運往中選會。（記者黃耀徵攝）

2018-08-27 10:58

〔記者林良昇／台北報導〕決戰年底九合一大選，國民黨推動「反空污」、「反深澳電廠」、「反核食」3項公投綁大選，在黨務力量全力支援下，皆取得每項近50萬份的連署書，超過第二階段法定門檻的28萬1745份﹔國民黨今早將超過145萬份連署書以4輛貨卡運送，將連署書送至中選會。

國民黨今早在中央黨部外召開記者會，宣布其推動的「反空污」、「反深澳電廠」、「反核食」3項公投第二階段連署皆超過門檻，國民黨副主席兼秘書長曾永權表示，反空污公投獲得49萬6444份連署書、反深澳電廠公投獲得48萬2507份連署書、反核食公投獲得47萬8015份連署書，共145萬6966份連署書。

曾永權指出，依據公投法第12條規定，第二階段連署門檻是依照最近一次總統、副總統選舉人數的1.5%以上，有效連署數為28萬1745份，依照公投法第13條規定，中選會收到連署書後，最慢3天內要送到全國各地戶政事務所查核，30天內完成查核工作，要是超過合法門檻，必須在10天內對外公告公投案成立，請中選會盡速依照公投法審查並公告。

反核食公投領銜人、國民黨副主席郝龍斌表示，國民黨所提的3項公投是民生議題，不分藍綠，我們要健康，民進黨政府卻鴨覇不顧民眾健康，強行用立院多數，用公權力執行，只能用公投告訴民進黨政府，拜託全國民眾支持國民黨提出的公投案。

反空污公投領銜人、國民黨台中市長參選人盧秀燕表示，3項公投的連署非常不容易，在過程中不斷被打壓，壓縮第二階段連署時間只剩下1個月左右，因為民進黨的打壓，激起民眾反感，讓3項公投的連署都將近50萬份，希望在第二階段連署的審查工作，不要企圖刁難打壓，否則會讓人民更深惡痛絕。

反深澳電廠公投領銜人、國民黨立委林德福說，3項公投都是健康議題，中選會卻在第一階段連署後足足卡了3個月，呼籲中選會不要像第一階段連署一樣刁難。

曾永權等人隨後將連署書象徵性地搬上貨卡，隨後將超過145萬份連署書以4輛貨卡運送，將送至中選會。

國民黨27日在中央黨部前舉行「反核食、反空污、反深澳電廠」三項公投案連署書送件記者會，國民黨副主席曾永權（中）、郝龍斌（右3）及同黨立委等立委出席，並在記者會完畢後將四車連署書送往中選會。（記者黃耀徵攝）