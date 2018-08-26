農曆7月掃街拜票 竟在鬼門關前「搶救」選民

2018-08-26 23:39

首次上稿 22:17

更新時間 23:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化埔鹽鄉鄉長參選人、埔鹽鄉代表會主席許文萍，24日晚間中元節前夕仍在掃街拜票，走到一條昏暗的產業道路上時，發現有民眾倒臥路邊，一動也不動，眾人以為是農曆七月遇到好兄弟不敢靠近，直到許文萍上前發現民眾還有氣息，趕緊呼叫救護車急救。許文萍說，幸好即時發現，才未被路過車輛輾過，在鬼門關前救回一命。

許文萍表示，最近豪雨不斷，晚上只好一邊巡視災情一邊拜票，前天晚間行經打廉村大安宮前一段產業道路時，有名女子跑過來表示，有人趴臥路邊，頭部不斷流血，由於當時夜深，附近又沒路燈，不敢靠近只好跑過來求助。

許文萍說，多次呼叫男子不醒，還以為他沒呼吸心跳了，只好趕緊通報救護車，結果救護車到了，男子卻醒了，還以為好兄弟出現，嚇了大家一跳，事後男子還不斷嚷嚷沒錢看醫生，認為當時就醫要緊，還先塞1000元給他趕快就醫。

消防隊表示，50歲鄭姓男子送醫後臉部銼傷，應是喝醉後，頭部直接撞擊路面造成短暫昏迷，送醫後意識清楚，無生命危險。許文萍說，當時大雨附近又沒路燈，鄭男如果遭車輛輾過後果不堪設想，真的是在鬼門關前搶回一命。

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