高雄雨災韓國瑜開心熱舞？ 她跳出來還原真相：「勿抹黑」

2018-08-24 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕南台灣近日受到熱帶性低氣壓影響，連日暴雨造成多縣市淹大水，國民黨高雄市長候選人韓國瑜卻被拍到在議員參選人陳若翠競選歌曲發表會上唱歌跳舞，絲毫不在意高雄災情的樣子，遭民進黨高雄立委邱議瑩痛批。對此，陳若翠也在臉書上說明當時情況，並喊聲「選舉一定要用抹黑，才能選嗎？」。

陳若翠今天在臉書上回應此事，今天（24日）上午韓國瑜出席她的競選歌曲發表活動，陳若翠表示這場活動也有邀請身障團體「奇異果樂團」表演，活動中韓國瑜配合要求跳了一小段舞的影片被不少人批評，她認為，這樣一場與身障團體合作的活動安排竟然就這樣變調，對韓國瑜感到抱歉。

陳若翠表示，今天下午「奇異果樂團」的領班及主唱對她說，這一場活動能夠看到韓國瑜現身讓她們相當開心，她們也全心在表演上，沒想到卻因為這30秒的影片被放大，他們努力全被掩蓋住，為此感到非常難過，「難得有一場關心身障團體的活動，沒想到被政治人物操作、利用，讓她們的付出完全遭到漠視」。

陳若翠指出，她在一個月前就與「奇異果樂團」敲定行程，請她們為自己的競選歌曲錄製，並希望為身障人士爭取表演機會，因為該團體為此努力練習了一個月，才沒有因為大雨而取消。韓國瑜欣然接受出席活動，也在大家鼓動下上台跳舞，但是結束活動後便馬上到大寮、仁武、永安等受災嚴重的地區關心。陳若翠呼籲，希望外界不要被誤導，模糊了這個與身障人士合作的活動。